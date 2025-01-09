Adıyaman\'daki Trafik Kazasında Ölü Sayısı 4\'e Yükseldi

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KAZADA ÖLENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Adıyaman'da akaryakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Filiz Atlı da hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaşamını yitiren Mahmut Hamurcu, Zeliha Hamurcu ve Sevim Atlı'nın cenazeleri otopsi için morgda tutuluyor.

Kazada yaralanan Hanifi Atlı, Samet Atlı ve Havva Bilgin'in tedavileri ise devam ediyor.