KAZADA ÖLENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Adıyaman'da akaryakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Filiz Atlı da hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaşamını yitiren Mahmut Hamurcu, Zeliha Hamurcu ve Sevim Atlı'nın cenazeleri otopsi için morgda tutuluyor.
Kazada yaralanan Hanifi Atlı, Samet Atlı ve Havva Bilgin'in tedavileri ise devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'daki Trafik Kazasında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi - Son Dakika
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