Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Adıyaman\'ın Çelikhan ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 13.47'de merkez üssü Çelikhan olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin kent merkezinde de hissedildiği belirtilirken, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve saha tarama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

06.06.2024 14:41
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.47'de merkez üssü Çelikhan olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, AA muhabirine, depremin kent merkezinde de hissedildiğini söyledi.

Varol, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil, saha tarama çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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