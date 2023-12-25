Adıyaman\'ın Kahta ilçesinde sis nedeniyle trafik aksadı

12:14 • •
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis trafiği olumsuz etkiledi.
Sis nedeniyle Kahta - Siverek kara yolu ve kent merkezinde görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düştü, trafikte aksamalar yaşandı.
Trafiğin kontrollü sağlandığı ilçe merkezinde, sürücüler sis farlarını açarak ilerledi.
Güvenlik güçleri, sisin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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