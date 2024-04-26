Adıyaman İsias davasında tutukluluk halleri devam ediyor

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(ADIYAMAN) - Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İsias davasının ikinci duruşmasında Mahkeme Heyeti, ara kararı açıkladı. Tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Yeni bilirkişi raporu için de teknik bir üniversite tercih edilecek.

Mahkeme, Tutuksuz yargılanan ve davalardan vareste tutulan sanıklar Halil Bağcı, Efe Bozkurt, Seda Bozkurt Zeren, Şule Bozkurt Özbek, Ulviye Bozkurt, Hasan Aslan, Mehmet Göncüoğlu'nun adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmalarının devamına karar verdi.

Efe Bozkurt ve Halil Bağcı'nın tutuklanmaları talebini redden mahkeme heyeti, Bozkurt ve Bağcı'nın davalardan vareste tutulmasını kararlaştırdı. Tutuklu sanıklardan Erdem Yıldız'ın da bir sonraki duruşmada hazır edilmesi istendi.

Gaziantep Barosu'nun davaya katılma talebine ise mahkemeden ret kararı geldi. Yeni bilirkişi raporu için dosyanın mümkün mertebe teknik bir üniversiteden alınması için sevk edilmesine karar verildi.

İsias davasında bir sonraki duruşma, 12 Haziran 2024 tarihinde saat 9.00'da görüşülecek.