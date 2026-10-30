Adıyaman Kahta'da çarpışan 2 otomobil işyeri vitrinine çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman Kahta'da çarpışan 2 otomobil işyeri vitrinine çarptı, 2 kişi yaralandı

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Adıyaman Kahta\'da çarpışan 2 otomobil işyeri vitrinine çarptı, 2 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dün akşam kavşakta çarpışan 2 otomobil kaldırıma çıkarak bir işyerinin vitrinine çarptı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi; çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde kavşakta çarpışan 2 otomobil kaldırıma çıkarak bir işyerinin vitrinine çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, otomobillerin işyerinin vitrinine çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Fırat Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Eyüphan Çavuş yönetimindeki 02 AEV 708 plakalı otomobil ile Melisa Türk yönetimindeki 35 BVD 59 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobiller kaldırıma çıkarak bir işyerinin vitrinine çarptı. Araçlar, işyerinde hasara yol açtıktan sonra durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan Melisa Türk ile Ecrin Naile Tur, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Savrulan araçların kaldırıma çıkarak işyerinin vitrinine çarpma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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