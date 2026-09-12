Adıyaman Kahta'da otomobil kaldırıma çıktı, 3 çocuk yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Kazada yaralanan 3 çocuk Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sürücü gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Kazada, 3 çocuk yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. S.D.'nin (20) kontrolünü kaybettiği 02 AGT 647 plakalı otomobil, kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Otomobilin çarptığı E.D. (10), H.D. (13) ve B.D.(15) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 çocuk, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı .
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Adıyaman Kahta'da otomobil kaldırıma çıktı, 3 çocuk yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?