Adıyaman Kahta\'da PVC atölyesinde çıkan patlamada 2 kişi yaralandı

Adıyaman Kahta'da PVC atölyesinde çıkan patlamada 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Kahta'daki PVC atölyesinde dün akşam meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; tedavileri sürerken patlamanın sebebi araştırılıyor ve soruşturma başlatıldı.
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iş yerinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
Bayraktar Mahallesi'ndeki PVC atölyesinde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sonrası vücutlarında yanıklar oluşan A.A. (43) ve O.Ç. (37) yaralandı. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Patlamanın sebebi araştırılıyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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