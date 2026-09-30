Adıyaman Kahta'da PVC atölyesinde çıkan patlamada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman Kahta'da PVC atölyesinde çıkan patlamada 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Kahta\'da PVC atölyesinde çıkan patlamada 2 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Kahta'daki PVC atölyesinde dün akşam meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; tedavileri sürerken patlamanın sebebi araştırılıyor ve soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iş yerinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Bayraktar Mahallesi'ndeki PVC atölyesinde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sonrası vücutlarında yanıklar oluşan A.A. (43) ve O.Ç. (37) yaralandı. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Patlamanın sebebi araştırılıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Kahta Devlet HastanesiAdıyaman3. SayfaGüncelKahtaKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kötü haber daha Türkiye 31. sıraya düştü Bir kötü haber daha! Türkiye 31. sıraya düştü
Araç sahipleri dikkat Bu gece tarihin en büyük zammı geliyor Araç sahipleri dikkat! Bu gece tarihin en büyük zammı geliyor
Vinicius Junior öldürüldü mü Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi Vinicius Junior öldürüldü mü? Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi
Televizyon dünyasında deprem Reyting canavarı 3 diziyi birden yuttu Televizyon dünyasında deprem! Reyting canavarı 3 diziyi birden yuttu
İşte futbol bu 41 yaşında oyuna girdi, tüm stat ayağa kalktı İşte futbol bu! 41 yaşında oyuna girdi, tüm stat ayağa kalktı
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi İsrail’den ilk açıklama geldi Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi! İsrail'den ilk açıklama geldi
11:38
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
11:35
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
11:28
UEFA’dan Fatih Terim’e görev
UEFA'dan Fatih Terim'e görev
11:09
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe Son anda engellendi
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe! Son anda engellendi
10:39
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
10:38
Montella’nın kredisi tükendi: Ya 4 puan ya elveda
Montella'nın kredisi tükendi: Ya 4 puan ya elveda!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 12:07:07. #.0.3#
SON DAKİKA: Adıyaman Kahta'da PVC atölyesinde çıkan patlamada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei