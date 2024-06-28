Adıyaman Meydan ve Çevresi Kentsel Düzenleme Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
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Adıyaman Meydan ve Çevresi Kentsel Düzenleme Projesi Tanıtıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yürütülen 'Adıyaman Meydan ve Çevresi Kentsel Düzenleme Projesi' Valilik Toplantı Salonu'nda tanıtıldı. Vali Osman Varol, projenin kente estetik katacağını ve kentin tarihi dokusunu muhafaza edeceğini belirtti. Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından genişletilerek kale etrafını ve şehir merkezini de içine alacak şekilde revize edildi. Programa Adıyaman Belediye Başkanı, AK Parti Adıyaman Milletvekili ve bakanlık uzmanları da katıldı.

28.06.2024 20:45
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yürütülen "Adıyaman Meydan ve Çevresi Kentsel Düzenleme Projesi"nin tanımı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştiren programda konuşan Vali Osman Varol, projenin kente estetik katacağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca projenin genişletildiğini ifade eden Varol, şöyle konuştu:

"Projemiz ilk olarak küçük bir meydan projesi olarak tasarlandı ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından proje genişletilerek kale etrafını ve şehir merkezini de içine alacak şekilde revize edildi. Bu proje alanında uzman, ülke çapında birçok önemli projeye imza atmış bir ekip tarafından hazırlanmıştır."

Projenin kentin tarihi dokusuna kadar düşünüldüğünü aktaran Varol, "Şehrimizin kimliğini ve kültürünü yansıtarak dokusunu muhafaza edecek bu projenin hazırlanmasında başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olmak üzere, ilimiz milletvekillerine, Adıyaman Belediyemizin eski ve yeni yönetimine ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyor, projenin ilimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Toplantıya Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yetkililer katıldı.

Kaynak: AA

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