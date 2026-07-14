Adıyaman'dan 15 Temmuz Mesajları - Son Dakika
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Adıyaman'dan 15 Temmuz Mesajları

14.07.2026 16:31
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Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ile AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle açıklama yaptı.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ile AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle açıklama yaptı.

Vali Abdullah Küçük, mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletine, bayrağına, demokrasisine ve özgürlüğüne sahip çıkan Türk milletinin, dünyada eşine az rastlanır bir direniş sergilediğini belirtti.

15 Temmuz gecesinde milletin istiklal ve istikbali uğruna büyük bir fedakarlık gösterdiğini ifade eden Küçük, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi, istiklali ve istikbali uğruna canını hiçe sayarak FETÖ ihanet şebekesine karşı göğsünü siper eden, vatanı ve ay yıldızlı bayrağı uğruna şehadete yürüyen 251 kahraman şehidimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor; büyük bir cesaret, fedakarlık ve vatan sevgisiyle gazilik onuruna erişen kahraman gazilerimize sağlık, huzur ve hayırlı ömürler diliyorum."

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış da, 15 Temmuz'un, Türk milletinin darbecilere karşı iradesini ortaya koyduğu tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Alkayış, mesajında, "15 Temmuz, aziz milletimizin hainlere karşı tanklar ve tüfekler önünde adeta etten duvar örerek göğüs gerdiği, vatanını ve istikbalini darbecilere teslim etmediği gecenin adıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin vatanı, milleti ve devletiyle bölünmez bir bütün olduğunu tüm dünyanın bir kez daha gördüğünü vurgulayan Alkayış, milletin demokrasiye sahip çıkarak darbe girişimini bertaraf ettiğini ve bu zaferin Türk tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olarak yerini aldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'dan 15 Temmuz Mesajları - Son Dakika

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