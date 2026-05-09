Adıyaman Valisi Küçük'ten Anneler Günü mesajı

09.05.2026 16:52
Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Küçük, mesajında, anneliği en yüce değer bilen bir inancın ve kültürün mensupları olduklarını belirtti.

Annelerin bir yuvanın umudu, bir milletin yarını olduğunu aktaran Küçük, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca nice zorluklara göğüs geren, vatanı için evlatlarını toprağa emanet eden, gözyaşını yüreğine akıtan kahraman annelerimizin fedakarlığı, bu toprakların en güçlü teminatıdır. Onların yetiştirdiği evlatlar sayesinde bu aziz vatan dimdik ayakta durmaya devam etmektedir. Bu anlamlı günde, başta şehit annelerimiz olmak üzere, sevgiyle hayatımıza yön veren, varlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren tüm annelerimizin Anneler Günü'nü yürekten kutluyor; sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice güzel günler diliyorum."

Kaynak: AA

