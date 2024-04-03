Adıyaman Valisi Osman Varol, ramazan ayı dolayısıyla kentte yapımı devam eden kalıcı konutlardaki işçilerle iftar yaptı.
İndere Bölgesinde düzenlenen iftar programında Vali Varol, işçilerle sohbet etti.
Ramazanın huzurlu ve bereketli geçmesini temenni eden Vali Varol, "Ailesinin rızkını ve geçimini sağlamak için alın teri dökerek emek mücadelesi veren, helal kazancın timsali tüm işçi ve emekçilerimizin Ramazan-ı şerifini tebrik ediyor, bu mübarek ayın çalışma hayatına, ilimize, ülkemize, tüm insanlığa sağlık, huzur, kardeşlik ve bereket getirmesini diliyoruz. Rabbim oruçlarımızı kabul, sofralarımızda bereketi daim eylesin. Depremzede vatandaşlarımızı yeni yuvalarına bir an önce kavuşturmak için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan işçi kardeşlerimize misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ediyor, her birine kazasız, belasız, verimli ve huzurlu çalışmalar diliyoruz." dedi.
Vali Varol daha sonra işçilerle fotoğrafı çektirdi.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman Valisi Osman Varol, Ramazan ayında işçilerle iftar yaptı - Son Dakika
Çin'in Taiwan bölgesindeki Hualien kenti açıklarında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti, 97 kişi yaralandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 10 gün önce kaybolan ve en son Dicle Nehri kenarında görülen 16 yaşındaki Muhammed Bavli'yi arama çalışmaları sürüyor.
Muş'un Şenyayla bölgesinde meydana gelen kazada, bir otomobil takla atarak alev aldı. Araçta bulunan sürücü ve yanındaki kişi son anda araçtan çıkarak canlarını kurtardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,75 değer kaybederek 8.973,48 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 2,44, holding endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha geç indirmeye başlayabileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini belirtti.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü vesilesiyle Canik Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte otizmli çocuklar güzel bir gün geçirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?