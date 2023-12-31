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Adıyaman Valisi Osman Varol, yılbaşında görev yapan güvenlik ve sağlık ekiplerini ziyaret etti - Son Dakika
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Adıyaman Valisi Osman Varol, yılbaşında görev yapan güvenlik ve sağlık ekiplerini ziyaret etti

Adıyaman Valisi Osman Varol, yılbaşında görev yapan polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerini ziyaret etti. Varol, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek hastane çalışanları ve hastaların yeni yıllarını kutladı. Ayrıca Gölbaşı polis ile Altınşehir jandarma kontrol noktalarında görevli personelle bir araya gelen Vali Varol, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanları ile 112 Çağrı Merkezi'ne geçerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Varol, ziyaret ettikleri birimlerin gece boyunca yoğun bir şekilde çalıştığını belirterek, yeni yılda depremin yaralarını sarıp şehri ayağa kaldırmak için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Adıyaman Valisi Osman Varol, yılbaşında görev yapan güvenlik ve sağlık ekiplerini ziyaret etti
31.12.2023 - 20:55,
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Adıyaman Valisi Osman Varol, kentte yılbaşında görev yapan polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine ziyarette bulundu.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden Varol, hastane çalışanları ve hastaların yeni yıllarını kutladı.

Varol, Gölbaşı polis ile Altınşehir jandarma kontrol noktalarında görevli personelle bir araya geldi.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanları ile 112 Çağrı Merkezi'ne geçen Varol, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Vali Osman Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, ziyaret ettikleri birimlerin bu gece yoğun gayretle çalıştıklarını söyledi.

Bu kurumların 24 saat görev yaptığını vurgulayan Varol, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız, Adıyaman halkının huzuru, güvenliği ve sağlığı için görev başındalar. Yeni yılı karşılıyoruz. 2023 yılı ilimiz ve bölgemiz için asrın felaketi dediğimiz büyük afetten dolayı sıkıntılı bir yıl oldu. Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Öte yandan yeni yıla umutlu giriyoruz. İnşallah depremin yaralarını sarıp şehrimizi ayağa kaldırmak, vatandaşlarımızı tekrar eski yaşam standartlarına döndürmek için gayretli çalışmalarımızı yeni yılda da devam ettireceğiz. Yeni yılda iyi haberlerle vatandaşlarımızın karşısına çıkacağız. Bütün insanlarımızın yeni yılını kutluyorum."

Ziyarete, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz da katıldı.

Kaynak: AA
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