Adıyamanlı Üreticiler Nar Ekşisi ve Nar Suyuyla Kazançlarını Artırıyor - Son Dakika
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Adıyamanlı Üreticiler Nar Ekşisi ve Nar Suyuyla Kazançlarını Artırıyor

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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde nar üretimi, nar ekşisi ve nar suyu yapımıyla daha yüksek katma değer elde ediyor. Üreticilerin geleneksel yöntemlerle hazırladığı nar ekşisi yurtdışına da ihraç ediliyor.

14.11.2024 15:07  Güncelleme: 15:14
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Adıyamanlı üreticiler nar ekşisi ve nar suyuyla daha çok kazanıyor

ADIYAMAN - Türkiye'deki önemli nar üretim yerlerinden birisi olan ve Adıyaman'ın 'Nar diyarı' olarak bilinen Samsat ilçesinde narlar, katma değeri yüksek nar ekşisi ve nar suyuna dönüştürülüyor.

Adıyaman'da üretilen 43 bin ton narın 15 bin tonu Samsat ilçesinde üretiliyor. İlçede üretilen organik narlar üreticiler tarafından bahçelerden toplanarak ayrıştırılıyor. Ayrıştırılan narların bir kısmı Avrupa ülkelerine ihraç edilirken, bir kısmı ise farklı ürünlere dönüştürülüyor.

El birliği ile toplanan narlar, üreticilerin kendi yöntemleriyle taneleniyor. Tanelenen narlar geleneksel yöntemlerle sıkıldıktan sonra nar suyu kazanlarda yaklaşık 6 saat kaynatılıyor. Kaynama süresi tamamlandıktan sonra soğumaya alınan organik nar ekşisi, şişelere konularak paketleniyor. Kilosu 15 TL'den satılan narın yaklaşık 15 kilosundan 1 litre nar ekşisi elde ediliyor. Piyasada 1 litre organik nar ekşisi yaklaşık 400 ile 450 lira arasında alıcı buluyor. Bu yöntemle nar üreticisi, nar ekşisi ve nar suyundan daha fazla gelir elde ediyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Samsat Kaymakamı Yaşar Artar, "Ülke içerisindeki Pazar payı olarak kendinden söz ettiren Samsat ilçemizdeki nar üretimi, yurt dışındaki Avrupa ülkelerine yaptığımız ihracatla ilçemizde çok önemli bir yere sahiptir. Bu nar üreticilerimizden sadece tarladan toplamakla kalmıyoruz. Burada hem nar ekşisi üretiyoruz hem de meyve suyu olarak narları değerlendiriyoruz" dedi.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ise konuşmasında, "Samsat Kaymakamlığı ve Samsat Belediyesi olarak çiftçimizi organik tarıma yönlendiriyoruz. Samsat zaten nar diyarıydı. Organik tarımla birleşince çiftçimiz hem daha katma değeri yüksek ürün üretecek hem tarladan topladığı ürünlerinden daha çok para kazanacak hem de sofraya girecek ürünleri daha organik temiz, ilaçsız bir şekilde sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Adıyamanlı Üreticiler Nar Ekşisi ve Nar Suyuyla Kazançlarını Artırıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Adıyamanlı Üreticiler Nar Ekşisi ve Nar Suyuyla Kazançlarını Artırıyor - Son Dakika

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