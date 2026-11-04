Adli Tıp Kurumu, Kaşif Kozinoğlu'nun zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi delil bulmadı - Son Dakika
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Adli Tıp Kurumu, Kaşif Kozinoğlu'nun zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi delil bulmadı

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Adli Tıp Kurumu, Kaşif Kozinoğlu\'nun zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi delil bulmadı
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Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu, 2011'de Silivri Ceza İnfaz Kurumunda ölen Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün kalp hastalığından kaynaklandığı değerlendirmesinde bulundu. 3 Kasım 2026 tarihli raporda zehirlenme veya travmatik etkiyle öldüğüne dair tıbbi delil bulunmadığı belirtildi.

(İSTANBUL) - Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunun 3 Kasım 2026 tarihli raporunda, 2011 yılında Silivri Ceza İnfaz Kurumunda hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün kalp hastalığından kaynaklandığı belirtildi. Raporda, Kozinoğlu'nun zehirlenerek veya travmatik etkiyle hayatını kaybettiğine ilişkin tıbbi delil bulunmadığı bildirildi.

Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu, 12 Kasım 2011 tarihinde Silivri 1 Nolu Ceza İnfaz Kurumundan Silivri Devlet Hastanesine nakledildiğinde hayatını kaybetmiş olduğu bildirilen Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin incelemelerini tamamladı.

3 Kasım 2026 tarihli raporda, radyolojik inceleme, ölü muayenesi, otopsi, feth-i kabir, radyoaktif inceleme ve alınan örneklerin değerlendirilmesi sonucunda ulaşılan tıbbi bulgulara yer verildi.

"ZEHİRLENEREK ÖLDÜĞÜNE İLİŞKİN TIBBİ DELİL BULUNMADI"

Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunun raporunda, Kozinoğlu'nun ölüm nedenine ilişkin şu tespitler yapıldı:

1. "Mevcut verilerle kişinin travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı."

2. "Mevcut verilerle kişinin zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı."

3. "Mevcut verilerle kişinin ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana gelmiş olduğu."

Kurul, mevcut tıbbi bulgular ışığında Kozinoğlu'nun ölümünün kalp hastalığı sonucu gerçekleştiği değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA
Kaşif KozinoğluAdli Tıp KurumuZehirlenme3. SayfaGüncelSon Dakika

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