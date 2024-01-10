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Adliye Polisi Rolüne Bürünen Hırsız, İnternetten Satılan Motosikletleri Çaldı - Son Dakika
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Adliye Polisi Rolüne Bürünen Hırsız, İnternetten Satılan Motosikletleri Çaldı

Adana'da kendini adliye polisi olarak tanıtan bir hırsız, internet üzerinden satışa çıkarılan motosikletleri satın alma bahanesiyle çalarak kaçtı. Polis, operasyonla hırsızı yakaladı.

Adliye Polisi Rolüne Bürünen Hırsız, İnternetten Satılan Motosikletleri Çaldı
10.01.2024 - 10:47,
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ADANA'da, kendini Adana Adliyesi'nde görevli polis memuru olarak tanıtan Murat A. (39), farklı tarihlerde Alican Y. ve Mustafa C. ile internette satışa çıkardıkları motosikletlerini satın alma vaadiyle buluştu. Murat A., test sürüşü bahanesiyle bindiği 2 motosikleti de çalıp kaçtı. Polis, operasyonla Murat A.'yı yakaladı.

Olay, 23 Kasım'da, Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Adana Adliyesi'nin otoparkında meydana geldi. Kendisini adliyede görevli polis memuru olarak tanıtan Murat A., internet sitesinde motosikletini satışa çıkaran Alican Y. ile buluşmak için anlaştı. Adliyenin otoparkında Alican Y. ile pazarlık yapan Murat A., fiyatta anlaştıklarını söyleyip, test sürüşü yapmak için motosiklete binerek uzaklaştı. Bir süre otoparkta bekleyen Alican Y., şüphelinin geri dönmemesi üzerine motosikletinin çalındığını fark etti. Şüphelinin Alican Y. ile sohbet edip yürüdüğü ve çaldığı motosikletle gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

EVİNDE YAKALANDI

Şüpheli Murat A., 4 Ocak'ta yine kendini polis olarak tanıtıp, motosikletini satın alma vaadiyle Mustafa C. ile irtibata geçti. Aynı yöntemle Mustafa C.'nin güvenini kazanan Murat A., çaldığı motosikletle kayboldu. İhbarlar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'ndeki evinde saklandığını belirleyen ekipler, operasyonla Murat A.'yı yakaladı.

SATIN ALMAKTAN VAZGEÇTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Emniyete götürülen Murat A., motosikletleri almak için buluştuklarını, anlaştıklarından daha yüksek fiyat söylemeleri üzerine satın almaktan vazgeçtiğini öne sürüp, hırsızlık yapmadığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA
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