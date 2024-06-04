Adliyede elinden kurtulan şahıs intihar etti

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ADANA'da, yargılanmak üzere eli kelepçeli halde getirildiği adliyede güvenlik güçlerinin elinden kurtulan Oktay G., 3'üncü kattan merdiven boşluğuna atlayıp, intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesindeki Adana Adliyesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu suçlamasıyla elleri kelepçeli olarak adliyeye getirilen Oktay G., Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde duruşmalar devam ettiği sırada, güvenlik güçlerinin bir anlık dalgınlığından faydalanıp kaçtı. Elleri kelepçeli şekilde 3'üncü kattan kendisini merdiven boşluğuna bırakan Oktay G., zemin kata düştü. İhbar üzenine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Oktay G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Oktay G.'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.