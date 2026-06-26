Adliyede Infaz Erteleme Skandalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adliyede Infaz Erteleme Skandalı

26.06.2026 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Adliyesi'nde infaz erteleme için rüşvet talep eden iki şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA Adliyesi'nin kafeteryasında savcısının kulak misafiri olduğu para karşılığı infaz erteleme yapılabileceğine yönelik diyalog üzerine yapılan çalışmada, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Ankara Adliyesi'nin kafeteryasında meydana geldi. Cezaevinden izinli çıkan N.K., iddiaya göre infazının ertelenmesi konusunda arkadaşı C.K.'dan yardım istedi. C.K. ise eniştesi G.Ş.'nin adliyede kalem müdürü olduğunu ve işlemleri halledebileceğini söyleyerek N.K.'yı, eniştesi ile buluşturdu. Adliyedeki kafeteryada gerçekleşen buluşmada G.Ş.'nin, infaz erteleme işlemlerini 100 bin lira karşılığında halledebileceğini söylediği öne sürüldü. Bu sırada kafeteryada bulunan Cumhuriyet Savcısı Recep Ö., konuşmalara kulak misafiri oldu. Durumdan şüphelenen savcının, polis ekiplerine haber vermesi üzerine G.Ş. ile C.K. gözaltına alındı. N.K.'nın müşteki olarak ifadesi alınırken, şüpheliler hakkında ise 'Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs' suçundan işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Ş. ve C.K., yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolüyle serbest bırakıldı.

Öte yandan; polis ekiplerinin yaptığı incelemede, G.Ş.'nin 'Açıktan hırsızlık', 'Otodan hırsızlık', 'Dolandırıcılık', 'Mala zarar verme' ve 'Yankesicilik' gibi çeşitli suçlardan toplam 17 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Kaynak: DHA

Ankara Adliyesi, Dolandırıcılık, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adliyede Infaz Erteleme Skandalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya’da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez’e istifa çağrıları yükseldi İspanya'da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez'e istifa çağrıları yükseldi
Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor
Yüksek Mahkeme’den Trump’a yeşil ışık: Milyonlarca göçmeni sınır dışı edecek Yüksek Mahkeme'den Trump'a yeşil ışık: Milyonlarca göçmeni sınır dışı edecek
THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil
Netanyahu’nun mezuniyet törenindeki konuşması “Evine dön“ sloganlarıyla kesildi Netanyahu’nun mezuniyet törenindeki konuşması "Evine dön" sloganlarıyla kesildi
CHP Milletvekili Gürsel Erol’dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil CHP Milletvekili Gürsel Erol'dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil

18:20
Kadir İnanır hayatını kaybetti
Kadir İnanır hayatını kaybetti
17:52
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun okuma yazmayı 4. sınıfta öğrendiği ortaya çıktı
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun okuma yazmayı 4. sınıfta öğrendiği ortaya çıktı
17:35
Niğde’de havai fişek fabrikasında patlama Ölü ve yaralı var
Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama! Ölü ve yaralı var
16:39
Fatih Ürek’in dudak uçuklatan mirası için karar verildi Hepsi tek tek satılacak
Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi! Hepsi tek tek satılacak
16:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz
15:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 18:48:16. #7.12#
SON DAKİKA: Adliyede Infaz Erteleme Skandalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.