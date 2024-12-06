Adnan Oktar'a 12 Yıla Kadar Hapis Talebi

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Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) - Adnan Oktar'ın "güncel yapılanma" davasında esasa ilişkin mütalaa açıklandı. Mütalaada, sanık Oktar'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçundan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Adnan Oktar'ın cezaevinden örgütsel faaliyetlerine devam ederek avukatlar aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı, ayrıca yeni üyeler kazandırmayı amaçladığı iddiasıyla yargılandığı "güncel yapılanma" davasına İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Adnan Oktar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, 7 tutuksuz sanık ve sanık avukatları da hazır bulundu.

"Talimatlarını cezaevinden avukatları aracılığıyla ulaştırmış"

Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasında, sanık Oktar'ın silahlı suç örgütüne ilişkin yargılandığı sırada talimatlarını avukatları aracılığıyla cezaevinde olan ve dışarıda faaliyetlerine devam eden örgüt üyelerine ulaştırdığını, Oktar'ın örgütün motivasyonlarının düşmemesi sağlamaya çalıştığı ve deşifre olan örgüt üyelerinin yerine yeni üyeler kazandırmak amacıyla talimatlarını aktardığını belirtti.

Mütalaada, sanık Oktar'ın asıl amacının yargılamanın temelsiz olduğunu ve örgüt üyeleriyle arasında gönül bağı olduğunu kanıtlamaya çalıştığı, Oktar'ın yargılama aşamasında etkin pişmanlıkta bulunan kişilere baskı altına alıp, beyanlarından dönmeleri için uğraştığı, sosyal medyadan paylaşımlar yaptırarak örgütü aktif tutmayı hedeflediği ve dışarıda olan örgüt üyelerinin ne şekilde hareket edeceği noktasında karar vererek sanıklar Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'ya da yöneticilik verdiği kaydedildi.

Mütalaada sanıklar Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'nın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçundan 5'er yıldan 12 'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Mütalaada ayrıca, sanıklar Pelin Akçalı, Dilşad Kurt, Pınar Demir, Berat Kartal, Elvan Şahin, Esra Saraçoğlu, Elif Kıral, Adem Mücahit Aydoğan, Aslı Efeoğlu ve Emine Mine Kalça'nın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan 2'şer yıl 6'şar aydan 6'şar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

"Tutukluluktan dolayı benim bir rahatsızlığım yok"

Duruşmada söz alan sanık Oktar, açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre talep ederek, şunları söyledi:

"Bizim tutukluluğumuz diye bir şey yoktur. Herkes kendi beyninin içinde yaşıyor, bunun dışında ne olduğunu kimse bilmiyor. Tutukluluktan dolayı benim bir rahatsızlığım yok, herkes tutuklu şu an. Mahkemedeki herkes, hakimler, savcılar, polisler, devletin bütün elemanları ve halk. Bu bilimsel bir gerçek. Herkes kafatasının içinde Allah tarafından hapsedilmiştir. Bunu bütün dünyanın bilmesi için söylüyorum. Mahkeme görüntüsü de beynimizin içinde oluyor, siz de beni beyninizin içinde görüyorsunuz. Bunu konuşamıyorlar, ben konuşulmasını istiyorum. Ayrıca bütün gazeteciler, televizyon yöneticileri bunlar da çok etkin olduklarını zannediyorlar. Onlar da beyninin içinde yaşıyorlar. İnsanlar bu gerçeği bilse konu tamamen kökünden kapanmış olacak."

Mahkeme ara kararında, sanık Oktar hakkındaki avukatlarla görüşmesine ilişkin kısıtlama kararının mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için kaldırılmasına hükmetti. Ayrıca tüm sanıklar ile sanık avukatlarına mütalaaya karşı hazırlanabilmeleri için süre verilmesine de hükmederek duruşmayı 20 Ocak tarihine erteledi.