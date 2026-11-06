Adora Flora City, yüzde 20 daha verimli inşayla Shanghai'da teslim edildi - Son Dakika
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Adora Flora City, yüzde 20 daha verimli inşayla Shanghai'da teslim edildi

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Adora Flora City, yüzde 20 daha verimli inşayla Shanghai\'da teslim edildi
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Çin'in ikinci büyük kruvaziyeri Adora Flora City, Shanghai'da cuma günü teslim edildi. Önceki gemiye göre inşa verimliliği yüzde 20 artan geminin ilk seferine Guangzhou'daki Nansha Uluslararası Kruvaziyer Ana Limanı'ndan başlaması ve sezonun 22 Kasım'da açılması planlanıyor.

SHANGHAİ, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin'de üretilen ikinci büyük kruvaziyer gemisi Adora Flora City cuma günü ülkenin doğusundaki Shanghai'da teslim edildi.

Çin tarzı tasarım özellikleriyle öne çıkan geminin ilk seferine, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da bulunan Nansha Uluslararası Kruvaziyer Ana Limanı'ndan başlaması planlanıyor.

Çin Gemi İnşa Sanayi Şirketi'ne bağlı Shanghai Waigaoqiao Gemi İnşa Şirketi tarafından inşa edilen geminin yapımına Ağustos 2022'de başlandı.

Proje verilerine göre, Çin'in yerli üretim ilk büyük kruvaziyer gemisi olan Adora Magic City ile karşılaştırıldığında yeni gemide genel inşa verimliliğinde yüzde 20 artış sağlandı. Yeni gemi daha büyük ve daha gelişmiş donanımlara sahip. Geminin brüt tonajı 6.400 ton artarak 141.900 tona, toplam uzunluğu ise 17,4 metre artışla 341 metreye ulaştı. 2.130 yolcu kabininin bulunduğu gemi tam kapasitede 5.232 yolcu ağırlayabiliyor.

Çin'in yerli üretim büyük kruvaziyer gemisi projesinin saha yöneticisi ve baş tasarımcısı Chen Gang, büyük kruvaziyer gemilerinin küresel sanayi sistemindeki en karmaşık dev sistem mühendisliği projeleri arasında yer aldığını söyledi.

Chen, Adora Flora City'nin yaklaşık 25 milyon parçadan oluştuğunu ve yaklaşık 1.500 tedarikçi firmanın gelişimini desteklediğini belirterek geminin ülkenin kapsamlı sanayi gücünü ve ileri imalat düzeyini yansıttığını ifade etti.

Adora Flora City, teslimatın ardından deneme seferleri gerçekleştirecek ve planlanan ilk yolculuğu öncesinde çeşitli hazırlık çalışmalarını yürütecek. Geminin 12 Kasım'da Nansha Uluslararası Kruvaziyer Ana Limanı'na ulaşması, ilk sefer sezonunun ise 22 Kasım'da başlaması planlanıyor.

Kaynak: Xinhua
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