ADÜ Öğrencilerinden Filistin İçin Protesto
ADÜ Öğrencilerinden Filistin İçin Protesto

ADÜ Öğrencilerinden Filistin İçin Protesto
09.04.2026 18:40
ADÜ öğrencileri, Filistin'e destek amacıyla İsrail'i protesto etti; esirlerin serbest bırakılmasını talep ettiler.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencileri, Filistinlilere yönelik yapılan zulme dikkati çekmek için İsrail'i protesto etti.

ADÜ'nün merkez kampüsünde toplanan öğrenciler, "Mescid-i Aksa onurumuzdur" ve "Filistin özgür olana dek mücadele sürecek" yazılı pankart açtı.

Öğrenciler adına açıklama yapan Altar Sonuz, Filistinlilerin yanında olduklarını anlatmak için toplandıklarını söyledi.

Sonuz, "Filistinli esirler hakkında verilen idam kararı geri çekilmeli, tüm esirler derhal serbest bırakılmalıdır. Gazze'ye yönelik abluka kaldırılmalı, insani yardım koridorları kesintisiz şekilde açık tutulmalıdır. Sivillere yönelik saldırılar derhal son bulmalı ve işlenen savaş suçları bağımsız mahkemelerde yargılanmalıdır. Aynı zamanda üniversite öğrencileri olarak bizler de kendi sorumluluğumuzun farkındayız. Bulunduğumuz her alanda Filistin halkının sesi olmaya, bilinçlendirme çalışmalarını artırmaya ve boykot dahil olmak üzere meşru ve barışçıl tüm hak arama yollarını kullanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

