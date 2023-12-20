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ADÜ Rektörü Bülent Kent, Buharkent Meslek Yüksekokulu'na yeni bölümler kazandıracak - Son Dakika
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ADÜ Rektörü Bülent Kent, Buharkent Meslek Yüksekokulu'na yeni bölümler kazandıracak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Buharkent Meslek Yüksekokulu'na yeni bölümler kazandıracaklarını açıkladı. Kent, üniversite-şehir iş birliğinin önemine vurgu yaparak Buharkent Meslek Yüksekokulunun ilçenin ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağladığını belirtti.

ADÜ Rektörü Bülent Kent, Buharkent Meslek Yüksekokulu\'na yeni bölümler kazandıracak
20.12.2023 - 16:11,
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Buharkent Meslek Yüksekokuluna yeni bölümler kazandıracaklarını açıkladı.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'u makamında ziyaret eden Prof. Dr. Kent, üniversite-şehir iş birliğinin önemine vurgu yaparak Buharkent Meslek Yüksekokulunun ilçenin ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağladığını ifade etti.

Prof. Dr. Kent, "Buharkent Meslek Yüksekokulunun ilçenin kalkınmasına katkı sağlaması için birlikte çalışacağız. Yeni açılacak bölümlerle, ilçenin eğitim ve istihdam kapasitesini artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Başkan Erol da Rektör Prof. Dr. Bülent Kent'e teşekkür ederek Buharkent Meslek Yüksekokulunun gelişimi için iş birliğini sürdüreceklerini açıkladı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ADÜ Rektörü Bülent Kent, Buharkent Meslek Yüksekokulu'na yeni bölümler kazandıracak - Son Dakika
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