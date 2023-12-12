 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adviye Tiyatro Oyunu Kadıköy'de ve Ankara'da Seyirciyle Buluşacak - Son Dakika
Üye Girişi

Adviye Tiyatro Oyunu Kadıköy'de ve Ankara'da Seyirciyle Buluşacak

Hasan Can Utku'nun yazdığı Adviye adlı tiyatro oyunu, 24 Aralık'ta Kadıköy'de Eylül Sahnesi'nde başlayacak ve 7 Ocak 2024'te Ara Sahne'de devam edecek. Oyunun yönetmenliğini Sabahattin Ozan Aslan yaparken, Asena Yıldırım ve Yansı Özçelik Keçebaş başrolleri paylaşıyor. Işık tasarımını Eren Gündüzalp, müziklerini Gökçe Selim ve kostüm tasarımını Adem Gezmek üstleniyor. Oyun, 14 Ocak 2024'te Ankara'da Deli Sanat'ta tekrar sahnelenecek.

Adviye Tiyatro Oyunu Kadıköy\'de ve Ankara\'da Seyirciyle Buluşacak
12.12.2023 - 13:29,
Abone Ol

"Adviye" adlı tiyatro oyunu, 24 Aralık'ta Kadıköy'de Eylül Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre oyun, 7 Ocak 2024'te de Ara Sahne'de oynayacak.

Hasan Can Utku'nun 2003'te kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini Sabahattin Ozan Aslan üstlendi.

Asena Yıldırım ile Yansı Özçelik Keçebaş'ın rol aldığı oyunun ışık tasarımını Eren Gündüzalp, müziklerini Gökçe Selim, kostüm tasarımını ise Adem Gezmek yapıyor.

Oyun, 14 Ocak 2024'te ise Ankara'da Deli Sanat'ta yeniden sahnelenecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kadıköy, Aralık, Oyun, Sanat, Kültür, Etkinlik, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adviye Tiyatro Oyunu Kadıköy'de ve Ankara'da Seyirciyle Buluşacak - Son Dakika


18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:40:22. #1.13#
SON DAKİKA: Adviye Tiyatro Oyunu Kadıköy'de ve Ankara'da Seyirciyle Buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement