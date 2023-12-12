Adviye Tiyatro Oyunu Kadıköy\'de ve Ankara\'da Seyirciyle Buluşacak

"Adviye" adlı tiyatro oyunu, 24 Aralık'ta Kadıköy'de Eylül Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre oyun, 7 Ocak 2024'te de Ara Sahne'de oynayacak.

Hasan Can Utku'nun 2003'te kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini Sabahattin Ozan Aslan üstlendi.

Asena Yıldırım ile Yansı Özçelik Keçebaş'ın rol aldığı oyunun ışık tasarımını Eren Gündüzalp, müziklerini Gökçe Selim, kostüm tasarımını ise Adem Gezmek yapıyor.

Oyun, 14 Ocak 2024'te ise Ankara'da Deli Sanat'ta yeniden sahnelenecek.