AEB Toplantısı Şımkent'te Yapıldı - Son Dakika
AEB Toplantısı Şımkent'te Yapıldı

AEB Toplantısı Şımkent\'te Yapıldı
26.03.2026 21:34
Kazakistan, AEB zirvesine ev sahipliği yaparak ekonomik entegrasyonu ve dijital işbirliğini tartıştı.

Kazakistan'ın Şımkent şehrinde Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Hükümetlerarası Konseyi toplandı.

Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Belarus Başbakanı Aleksandr Turçin, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan katıldı.

Önce dar kapsamlı toplantıda bir araya gelen hükümet başkanları, ülkeler arası ticaret ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi, dijital teknolojiler ve yapay zeka alanında işbirliği konularında görüşlerini aktardı.

Kazakistan Başbakanı Bektenov, toplantının basına açık kısmında yaptığı konuşmada, bu yıl ülkesinin Avrasya Ekonomik Birliğine dönem başkanlığı yaptığını belirtti.

Bektenov, ülkesinin AEB'ye dönem başkanlığında üye devletler arasında ekonomik entegrasyonun geliştirilmesinde yeni bir araç olarak yapay zekanın kullanılması, engelsiz ortamın oluşturulması ve ticaret coğrafyasının genişletilmesi gibi temel önceliklere odaklandıklarını ifade ederek, "Ortak çabalarımızla entegrasyon süreçlerine ilave bir ivme kazandıracağımıza inanıyorum." dedi.

Toplantı, AEB gözlemci üyesi ülkelerin hükümet başkanlarının da yer aldığı geniş kapsamlı görüşmeyle devam edecek, aynı zamanda konuklar yarın "Endüstri 5.0: Etkileşimin Gücü" temasıyla düzenlenecek "Dijital Kazakistan" uluslararası dijital forumuna katılacak.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AEB Toplantısı Şımkent'te Yapıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: AEB Toplantısı Şımkent'te Yapıldı - Son Dakika
