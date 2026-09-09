Af Örgütü: 12 ülkenin İsrail'e ticaret yasağı geç kalmış adım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Af Örgütü: 12 ülkenin İsrail'e ticaret yasağı geç kalmış adım

Af Örgütü: 12 ülkenin İsrail\'e ticaret yasağı geç kalmış adım
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Af Örgütü ve Britanya Filistin Komitesi, İngiltere ile 11 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararını memnuniyetle karşıladı ancak bunun gecikmiş ve yetersiz olduğunu belirtti.

Uluslararası Af Örgütü ve Britanya Filistin Komitesi, İngiltere ile 11 ülkenin, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararının gerekli ancak geç kalınmış bir adım olduğunu belirtti.

Merkezi İngiltere'de bulunan Uluslararası Af Örgütü Küresel Araştırma, Savunuculuk ve Politika Direktörü Erika Guevara-Rosas, İngiltere ile 11 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Guevara-Rosas, kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Uzun zaman önce atılması gereken, gecikmiş bir adım olmakla birlikte memnuniyetle karşılanan bir gelişmedir. Bu adım, İsrail'in hukuka aykırı işgaline ve Filistinlilere dayattığı kurumsallaşmış apartheid sistemine son verilmesini sağlayacak daha ileri tedbirlerin alınmasının önünü açmalıdır." dedi.

Karar kapsamında alınacağı açıklanan önlemlerin, ülkelerin İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı işgaline destek vermemesi yönündeki Temmuz 2024 tarihli Uluslararası Adalet Divanı kararındaki yükümlülükleri karşılamakta yetersiz kaldığını kaydeden Guevara-Rosas, İsrail'in ayrımcı politikalarına değindi.

Guevara-Rosas, Filistinlileri yerinden etmek ve mülksüzleştirmek için yerleşim yeri kurma, genişletme ve devlet destekli yerleşimci şiddetinin temel araç olarak kullanıldığını ifade ederek, "Tüm bunlar İsrail politikalarının asli unsurudur ve ülkenin genel apartheid sisteminden ayrı değerlendirilemez." değerlendirmesini yaptı.

"Bahaneler ve göstermelik adımlarla kaybedecek zaman yok"

Guevara-Rosas, tüm ülkelere İsrail'e siyasi, finansal ve askeri desteklerini sona erdirme çağrısı yaparak, "Batı Şeria'daki Filistinlilerin etnik temizliği, zorunlu yerinden edilmesi ve İsrail'in yasa dışı işgalinden ve apartheidinden sorumlu Binyamin Netanyahu, Bezalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir, Israel Katz ve Orit Strock'a seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulması yaptırımları uygulanmalı." dedi.

İsrail'e silah satışlarının da yasaklanması gerektiğini savunan Guevara-Rosas, "Artık bahaneler, gecikmeler ya da göstermelik adımlarla kaybedecek zaman kalmadı. İsrail'in ihlallerine karşı kararlı adımlar atılmaması, devletlerin kendi hukuki yükümlülüklerini yerine getirmeye istekli olmadıkları yönünde tehlikeli bir mesaj veriyor. Bu durum ayrıca, İsrail makamlarını uluslararası hukuku cezasızlık içinde ihlal etmeyi sürdürme konusunda cesaretlendiriyor." değerlendirmesini yaptı.

"Gerekli ve geç kalmış bir karar"

Britanya Filistin Komitesi'nden yapılan açıklamada ise "Bu karar gerekli ve geç kalınmış bir karardır. Açıklanan önlemler uygulanırsa İngiltere, uluslararası hukuktan kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmeye bir adım daha yaklaşır. Bu da İsrail'in savaş suçlarından hesap sorma konusundaki pozisyonunu değiştirmesi anlamına gelir." ifadeleri yer aldı.

Gasbedilen Filistin topraklarında kurulan yasa dışı yerleşimlerin "İsrail'in sömürge mimarisindeki temel taşı" olduğu kaydedilen açıklamada, İngiltere'nin haklarında yakalama kararı bulunan İsrailli politikacıların yakalanmasını desteklemesi ve silah satışlarını durdurmasının da gerekli olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İngiltere, Politika, Filistin, Britanya, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Af Örgütü: 12 ülkenin İsrail'e ticaret yasağı geç kalmış adım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırbistan’da erken genel seçim 25 Ekim’de yapılacak Sırbistan'da erken genel seçim 25 Ekim'de yapılacak
Almanya’daki seçim sonucu Merkel’i sarstı: Kalbim kan ağlıyor Almanya'daki seçim sonucu Merkel'i sarstı: Kalbim kan ağlıyor
Arda Güler’e Şampiyonlar Ligi’nde büyük onur Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur
İzlemeyenler bin pişman Dün gece ortalık yandı İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
İran’ın 5 petrol tankeri ABD güçlerince vurularak kullanılamaz hale getirildi İran'ın 5 petrol tankeri ABD güçlerince vurularak kullanılamaz hale getirildi
UKMTO, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemiye müdahale edildiğini duyurdu UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemiye müdahale edildiğini duyurdu

21:43
Askere gitmemek için kaçtı Araya giren kadın kendini yerde buldu
Askere gitmemek için kaçtı! Araya giren kadın kendini yerde buldu
21:35
Otomobilde indirim yarışı başladı Fiyatlar 400 bin TL birden düştü
Otomobilde indirim yarışı başladı! Fiyatlar 400 bin TL birden düştü
21:04
Özgür Özel’den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum
Özgür Özel'den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum
20:50
Canlı anlatım: Lizbon’da ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Lizbon'da ikinci gol geldi
20:35
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme Mezarı cuma günü açılacak
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Mezarı cuma günü açılacak
20:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansurü Yavaş’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansurü Yavaş'ı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 22:30:59. #7.13#
SON DAKİKA: Af Örgütü: 12 ülkenin İsrail'e ticaret yasağı geç kalmış adım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement