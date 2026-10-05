Af Örgütü, en az 23 LGBTİ+ hak savunucusu için imza kampanyası başlattı

(ANKARA) - Uluslararası Af Örgütü, KAOS GL'nin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile gazeteci Tuğba Tekerek'in de aralarında bulunduğu en az 23 LGBTİ+ hak savunucusunun "derhal ve koşulsuz" serbest bırakılması çağrısıyla "Acil Eylem" başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na hitaben hazırlanan dilekçe dünya çapında imzaya açıldı.

Uluslararası Af Örgütü, KAOS GL'nin yönetim ve denetim kurulu üyeleri Janset Kalan, Nedime Erdoğan, Umut Derin ve Selin Berghan ile gazeteci Tuğba Tekerek'in de aralarında bulunduğu tutuklulara ilişkin açıklama yaptı.

Örgütün imzaya açtığı dilekçede, Kalan, Erdoğan, Derin ve Berghan'ın yönetim ve denetim kurulu kapsamındaki çalışmaları, Tekerek'in ise gazetecilik faaliyetleriyle bağlantılı olarak özgürlüğünden mahrum bırakıldığı belirtildi.

Dilekçede, hak savunucuları ve gazetecinin "müstehcenlik" ve "Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla sorgulandığı ve tutuklandığı belirtilerek, soruşturma kapsamında özgürlüklerinden mahrum bırakılmalarının "keyfi, cezalandırıcı ve ayrımcı" olduğu savunuldu.

Müstehcenlik suçlamasının, Haziran 2025'ten bu yana Türkiye'den erişilemeyen KAOS GL internet sitesinde bulunduğu ve çocukların erişimine açık olduğu öne sürülen çizimlere dayandırıldığı kaydedildi. Tekerek'in ise örgütün Instagram hesabından sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklandığı belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü, LGBTİ+ örgütlerinin tutukluluk sırasında fiziksel ve sözlü kötü muamele, çıplak arama ve tehditlerin yanı sıra sağlık hizmetleri, ilaç ve gıdaya erişimde yetersizlik yaşandığına ilişkin iddiaları kayıt altına aldığını bildirdi.

Dilekçede, "Sizi, insan hakları savunucuları ve gazeteci hakkındaki suçlamaları düşürmeye ve derhal serbest bırakılmalarını sağlamaya çağırıyorum" denildi. Serbest bırakılıncaya kadar tutukluların uluslararası standartlara uygun koşullarda tutulması ve kötü muamele iddialarının etkili biçimde soruşturulması istendi.

12 EYLÜL'DEKİ OPERASYONLARDA EN AZ 117 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uluslararası Af Örgütü'nün aktardığına göre, polis 12 Eylül'de İzmir, Aydın, Ankara, Mersin ve İstanbul'da LGBTİ+ bireylerin ev ve işyerleri ile aktivistlere, LGBTİ+ hakları örgütlerine ve çeşitli eğlence mekanlarına yönelik baskınlar düzenledi. "Ailem Güvende" adı verilen operasyon kapsamında en az 117 kişi gözaltına alındı; bunların 44'ünün LGBTİ+ hak savunucusu olduğu belirtildi.

Örgüt ayrıca, 12 Eylül'den bu yana Türkiye'de en az 419 sosyal medya hesabına erişim engellendiğini bildirdi. Ankara, İstanbul ve İzmir'de operasyonları protesto eden toplam 125 kişinin gözaltına alındığı ve daha sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.