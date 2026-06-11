AF Örgütü: İsrail Etnik Temizlik Yapıyor - Son Dakika
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AF Örgütü: İsrail Etnik Temizlik Yapıyor

11.06.2026 16:43
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Callamard, AB'nin Batı Şeria'daki etnik temizliğe karşı tepkisinin yetersiz olduğunu vurguladı.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Genel Sekreteri Agnes Callamard, İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere karşı "etnik temizlik" uyguladığını, Avrupa Birliği'nin (AB) ise buna seyirci kaldığını söyledi.

Agnes Callamard, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Af Örgütünün dün kamuoyuyla paylaştığı ve İsrail'in Batı Şeria'da yürüttüğü etnik temizliğin ele alındığı rapora ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Callamard, Filistin topraklarını gasbedenlerin saldırılarının münferit olaylar olmadığını, bunun, aslında İsrail devleti tarafından yürütülen planlı bir proje olduğunu söyledi.

AB ülkelerinin bugüne kadar gösterdikleri tepkilerde, ihtilafın kaynağını sadece "bir kısım fanatik yerleşimci" ya da aşırılık yanlısı siyasetçiler gibi gösterdiğini belirten Callamard, bu yaklaşımın artık terkedilmesi gerektiğini vurguladı.

"Bölgedeki çalışmalarımız ve hazırladığımız rapor şunu gösteriyor. Bu topraklarda Filistin'e dair her ne varsa bunları silip atmayı amaçlıyorlar. Yeni İsrail ileri karakolları oluşturmak, yeni İsrail yerleşimleri açmak için birçok suç işleniyor." diyen Callamard, bunun aslında yıllardır süren "tarihsel bir projenin" parçası olduğunu kaydetti.

Callamard, Batı Şeria'da Filistinlileri yerlerinden etmek amacıyla işlenen suçlarda son birkaç yılda çok büyük bir artış olduğunu, gelişmelerin artık çok ciddi kaygı verici boyutlara ulaştığı uyarısında bulunarak şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim tespitlerimiz şunu gösteriyor. Filistinlilere karşı silsileler halinde saldırılar düzenleniyor, bunlar savaş suçu veya insanlığa karşı suç olarak değerlendirilebilecek saldırılar. Bunlara cinayetler, işkenceler, Filistinlilerin seyahat özgürlüklerinin engellenmesi, mülklerine zarar verilmesi ve daha birçok suç dahil."

Uluslararası toplumun ve özellikle de Avrupa ülkelerinin Batı Şeria'da işlenen suçlar karşısında sadece endişe belirten açıklamalar yapmasını eleştiren Callamard, "Uluslararası toplumdan ve AB'den gelen tepkiler bugüne kadar çok yetersiz kaldı, aslında hiçbir netice de elde edilemedi. Bazı kişilere, bakanlara yaptırım açıklanması, bunlar sembolik adımlar, siyasi bir mesaj içeriyor ancak alanda hiçbir etkisi olmadı." ifadelerini kullandı.

AB ülkelerine bir an önce harekete geçmeleri çağrısında bulunan Callamard, Binyamin Netanyahu hükümeti üzerinde baskı oluşturacak daha somut ve koordineli adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Avrupa ülkelerinden taleplerini sıralayan Callamard, "İhtiyacımız olan şey, Netanyahu hükümetine sistemik bir tepki vermek. İlk olarak AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın iptal edilmesi gerekiyor. İsrail'in işgal altında tuttuğu topraklar ile her türlü ticari ve mali ilişkinin yasaklanması gerekiyor. Ayrıca her türlü askeri destek de sonlandırılmalı." ifadelerini kullandı.

Callamard, Almanya hükümetini, İsrail'e verdiği kayıtsız şartsız destek nedeniyle eleştirdi.

Almanya'nın Nazi geçmişi nedeniyle İsrail'e yönelik bir sorumluluk hissettiğini ancak mevcut durumda verilen desteğin, Netanyahu hükümetinin suçlarına ortak olma anlamına geleceğine dikkati çeken Callamard, bu politikanın terk edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yakın dönemde yapılan kamuoyu anketlerini hatırlatan Callamard, Almanların çoğunluğunun İsrail'in soykırım yaptığına inandığına ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz hükümetinin İsrail'e yönelik dış politikasını desteklemediğine işaret etti.

Callamard, "Alman yetkililerin kendi halkına kulak vermesi gerekiyor. Anketler, Alman halkının büyük çoğunluğunun, şu anda yaşananlara dair son derece olumsuz bir görüşe sahip olduğunu ortaya koyuyor. Yetkililer bu durumu dikkate almalı ve kendi halklarından gelen mesajlar doğrultusunda harekete geçmelidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AF Örgütü: İsrail Etnik Temizlik Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Seda Taşkın Seda Taşkın:
    bu işlerin hepsine kadınlar ve çocuklar kurban oluyo ve bizim medya bunları hep erkek siyasetçilerin konuşmalarıyla aktarıyo 0 0 Yanıtla
  • Deniz Kılınç Deniz Kılınç:
    güzel laflar da sonda ne olacak hep böyle konuşup bitiyolar yani 0 0 Yanıtla
  • Yıldız Gurbuz Yıldız Gurbuz:
    ya bunu artık herkes biliyo zaten ne diye haber yapıyosunuz bunu bilenlere söylemeyin işte 0 0 Yanıtla
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