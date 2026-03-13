Af Örgütü'nden İran, ABD ve İsrail'e uyarı - Son Dakika
Af Örgütü'nden İran, ABD ve İsrail'e uyarı

13.03.2026 16:45
Uluslararası Af Örgütü, İran-ABD-İsrail çatışmasında sivil zararları önlemek için çağrıda bulundu.

(ANKARA) - Uluslararası Af Örgütü, karşılıklı saldırıları devam eden İran ile ABD ve İsrail'e enerji altyapısına yönelik hukuka aykırı ve orantısız, sivil ölümlerine, yaralanmalara veya sivil altyapının zarar görmesine yol açabilecek saldırılardan kaçınılması çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü, uluslararası insancıl hukuk uyarınca çatışmanın tüm taraflarının sivillere verilecek zararı en aza indirmek için mümkün olan tüm önlemleri almakla yükümlü olduğunu hatırlattı. Açıklamada, orantısız, sivil ölümlerine, yaralanmalara veya sivil altyapının zarar görmesine yol açabilecek saldırılardan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Örgüt, enerji tesislerinin hedef alınmasının zehirli kimyasallara maruz kalma gibi sivillerin yaşamı ve sağlığı açısından öngörülebilir zincirleme etkiler doğurabileceğine dikkat çekerek, bu tür dolaylı risklerin de dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Açıklamada, uluslararası insancıl hukukun doğrudan sivilleri ve sivil yapıları hedef alan saldırıları kesin biçimde yasakladığı gibi siviller ile askeri hedefler arasında ayrım gözetmeyen gelişigüzel saldırıları da yasakladığı ifade edildi. Açıklamada, okullar, sağlık merkezleri veya sivillerin yaşadığı binaları etkileyen hava saldırıları ile yoğun nüfuslu bölgelerde geniş alan etkili balistik füzelerin kullanılması olası uluslararası hukuk ihlalleri açısından ciddi endişe kaynağı olarak gösterildi.

Uluslararası Af Örgütü, çatışmanın seyrinin yakından izlendiğini belirterek, tüm tarafları uluslararası insancıl hukuka uymaya çağırdı. Açıklamada, ayrıca sivil ölümleri, yaralanmalar ve altyapı hasarı meydana geldiğinde tarafların derhal soruşturma başlatması ve uluslararası hukuk ihlallerinden sorumlu olan kişilerin hesap vermesinin sağlanması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Af Örgütü'nden İran, ABD ve İsrail'e uyarı
