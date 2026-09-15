Af Örgütü ve HRW'den von der Leyen'e İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama çağrısı

Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail'e karşı eylemsizliğini sert şekilde eleştirerek, AB Komisyonu Başkanı'na Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama önerisinde bulunma çağrısı yaptı.

HRW'nin AB Nezdindeki Temsilcisi Claudio Francavilla ve Af Örgütü'nün AB Dış Politikası Uzmanı Caroline Hansen'in ifadeleriyle yayınlanan ortak açıklamada, von der Leyen, yarınki "Birliğin Durumu" konuşmasında İsrail'e karşı önlem almaya davet edildi.

Açıklamada, AB Komisyonu Başkanı'nın geçen seneki aynı konuşmasında İsrail'le ikili desteğin durdurulacağı, Ortaklık Anlaşması'nın ticari kısımları ve aşırılık yanlısı bakanlarla ilgili yaptırım önerileceğini açıkladığı hatırlatılarak, "Bir yıl geçmesine rağmen (İsrail'e yönelik) önlemlerin neredeyse hiçbiri hayata geçirilmedi ve giderek daha fazla AB ülkesi ve müttefiki, İsrail'in yasa dışı yerleşim yerleriyle ticareti yasaklarken, von der Leyen'in önderliğindeki Avrupa bu konuda geride kalıyor." denildi.

Von der Leyen'in önerilerinin ancak Gazze Şeridi'nde resmi olarak kıtlık ilan edilmesinin ve Avrupa kamuoyunun baskıları artırmasının ardından geldiği vurgulanan açıklamada, AB Komisyonu Başkanı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlardaki duruşunu İsrail'e karşı göstermediği kaydedildi.

Açıklamada, Almanya ve İtalya'nın İsrail'le Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasına engel olduğu, Macaristan ve Çekya'nın aşırılık yanlısı bakanlara yaptırımları veto ettiği, von der Leyen'in ise bu konularda "sesini yükseltmekten kaçındığı" belirtildi.

Von der Leyen'in ayrıca İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a karşı tutumuna tepki göstermediği hatırlatılan açıklamada, "Bu durum, AB ülkeleri arasındaki bölünmelere ve dayanışma eksikliğine benzer şekilde, kendi Komisyonu içinde de giderek artan bir bölünmeyi ve dayanışma yoksunluğunu gözler önüne serdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Avrupa'nın "İsrailli yerleşimcilere karşı sınırlı yaptırım uygulama kararı alırken", Filistin'deki durumun giderek kötüleştiği vurgulandı.

Von der Leyen "AB'nin Filistinlilere yönelik insani yardımının arkasına sığınamaz"

Von der Leyen'in Komisyon Başkanı olarak ticaret ve dış ilişkiler dahil AB politikalarının uluslararası hukuka uygun olmasını sağlamakla yükümlü olduğu belirtilen açıklamada, "(Von der Leyen) Yardımın neden bu kadar acil şekilde ihtiyaç duyulduğuna dair sorunları çözmek için hiçbir şey yapmazken, AB'nin Filistinlilere yönelik insani yardımının arkasına sığınamaz." denildi.

Açıklamada, von der Leyen'in AB üyesi ülkeleri Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye teşvik etmesi, AB'nin de bu yükümlülükler doğrultusunda Ortaklık Anlaşması'nı askıya alma ve İsrailli yetkililere yaptırım uygulaması gerektiği ifade edildi.

Von der Leyen'e yarınki konuşmada Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticarete AB genelinde yasak getirilmesini önerme çağrısı yapılan açıklamada, "Bu durum ona ne kadar 'acı' verirse versin, uluslararası hukukun gerektirdiği bir tedbiri onaylatmak için ihtiyaç duyduğu nitelikli çoğunluğu sağlamak amacıyla teklifi masaya yatırmalı ve başta Almanya ile İtalya olmak üzere üye ülkelerle aktif şekilde temas kurmalıdır." denildi.

Açıklamada ayrıca, AB Komisyonu Başkanı'nın Uluslararası Ceza Mahkemesini ABD'nin yaptırımlarından korumak için "Engelleme Mevzuatı"nı (Blocking Statute) devreye almayı önermesi gerektiği belirtildi.