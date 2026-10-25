AFAD, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na enkazda arama kurtarma eğitimi verdi - Son Dakika
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AFAD, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na enkazda arama kurtarma eğitimi verdi

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AFAD, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'na enkazda arama kurtarma eğitimi verdi
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AFAD personeli, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeline güvenli hareket, arama teknikleri, kazazede tespiti ve ekip uyumu konularında teorik ve uygulamalı enkazda arama kurtarma eğitimi verdi. Eğitimde hızlı ve doğru müdahalenin önemi vurgulandı.

AFAD personelince 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeline enkazda arama kurtarma eğitimi verildi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, komutanlık personeline güvenli hareket, arama teknikleri, kazazede tespiti ve ekip uyumu konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimde hızlı ve doğru müdahalenin önemi vurgulandı.

Yaşlılar kitapları inceledi

Edirne Huzurevinden hizmet alan yaşlılar 10. Geleneksel Edirne Kitap Günleri'ne katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yaşlılar Atatürk Kültür Merkezi'nde stantları gezdi.

Kitapları inceleyen yaşlılar, yazarlar ve görevlilerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
Kültür SanatGüncelPiyadeAFADSon Dakika

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SON DAKİKA: AFAD, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na enkazda arama kurtarma eğitimi verdi - Son Dakika
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