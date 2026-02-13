AFAD Başkanı Çin Büyükelçisi ile Görüştü

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin'i kabul etti.

AFAD'ın NSosyal hesabındaki açıklamasına göre, Pehlivan, başkanlık binasında Şüebin ve beraberindeki heyetle görüştü.

Görüşmeye, AFAD Dış İlişkiler Daire Başkanı Muhammet Maruf Yaman, Ataşe Wu Yuxuan, Siyaset Daire Başkanı Zheng Chenglong, İkinci Katip Liu Shiqia da katıldı.

Görüşmede, iki ülkenin afet yönetim sistemleri, acil durumlara ilişkin devam eden iş birliği, 2019 yılında imzalanan "Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı" ve bu kapsamdaki çalışmalar değerlendirildi.