AFAD Başkanı Memiş: 'Sıkı tedbirlerle teyakkuz halindeyiz' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AFAD Başkanı Memiş: 'Sıkı tedbirlerle teyakkuz halindeyiz'

Geniş Video İzle

Ordu'da etkili olan sağanak yağışlar sonrası AFAD Başkanı Okay Memiş'in koordinasyon toplantısına katıldığı ve sıkı tedbirler alındığını belirttiği açıklandı.

08.07.2024 15:50  Güncelleme: 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD Başkanı Memiş: "Sıkı tedbirlerle teyakkuz halindeyiz"

ORDU - Ordu'da etkili olan sağanak yağışlar sonrası kente gelen AFAD Başkanı Okay Memiş, koordinasyon toplantısına katıldı. Ordu'da yağışlar öncesi sıkı tedbirler alındığını aktaran Başkan Memiş, ilk andan itibaren tüm ekipleri ile sahada olan Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü ve hali hazırda teyakkuz halinde olduklarını söyledi.

Ordu'da hafta sonu aralıklarla yağan sağanak yağış İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde sel, heyelan ve hasara neden oldu. İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde bazı bölgelerde heyelan, toprak kayması, su baskını ve dere-ırmak taşması olayı meydana geldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların katılımı ile yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalar aralıksız sürerken yaşanması muhtemel yağışlar içinde önlemler arttırıldı.

AFAD Başkanı Ordu'ya geldi

Özellikle İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde etkili olan ve olumsuzluklara yol açan sel sonrası AFAD Başkanı Okay Memiş de Ordu'ya geldi. İl AFAD Merkezi'nde Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve beraberindekilerle bir araya gelen Memiş, yaşanan sel felaketi ile ilgili bilgiler aldı.

"Ordu'da güçlü tedbirler alındı"

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Okay Memiş, Ordu'da yağışlar öncesi sıkı tedbirlerin alınarak olumsuzlukların en aza indirildiğini belirtti.

Teyakkuz halinin hala devam ettiğini aktaran ve vatandaşların tüm uyarıları dikkate alması gerektiğini vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"Dün ve bugün için Samsun ve Ordu illerimizde turuncu alarm verilmişti. Dün Samsun'daydık. Orada her hangi bir can kaybı olmadan bu turuncu alarm atlatılmış oldu. Ordu'da da dün itibar ile sarı ikaz verilmişti. Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ile diğer paydaşlarımız ile Ordu'da güçlü bir tedbir alındığını gördük. 500'ün üzerinde personel ve yaklaşık 250-300 araç parkı ile riskli bölgelerde teyakkuz halinde beklendi. Şuan için Ordu genelinde İkizce ilçesi de dahil olmak üzere büyük bir sorun şimdilik gözükmüyor. Ama bu durum tedbirleri de hafifleteceğimiz anlamına gelmiyor. Risk ortadan kalkana kadar. İkazlar ortadan kalkana kadar tüm vatandaşlarımızın devlet tarafından verilen tüm uyarılara uymalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz dere yataklarından uzak dursunlar. 15 cm'lik debisi olan bir akarsu insanın ayağını yerden kesebiliyor. 35 cm'lik debisi olan bir su ise bir aracın tekerini yerden kesebiliyor. Bu durumlar dikkat edilmediğinde olumsuz durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Dolayısıyla lütfen vatandaşlarımız bu uyarılara riayet etsinler. Yeter ki can kaybı olmasın. Bizim amacımız can kaybının önüne geçmek. Maalesef dün itibari ile Çaybaşı ilçemizde bir can kaybı yaşandı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu aşırı yağışlarda olumsuzlukları en aza indirmek için tedbirleri alan başta Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm paydaşlara teşekkür ediyorum."

Kaynak: İHA

Okay Memiş, Ordu, AFAD, Acil Durum, Hava Durumu, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD Başkanı Memiş: 'Sıkı tedbirlerle teyakkuz halindeyiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:13 SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu Tüm gözler Kılıçdaroğlu’nun üzerinde SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde
15:32 Annesini cenaze evinde katletmişti İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması Annesini cenaze evinde katletmişti! İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması
15:17 Ömer Bolat’ın “Afgan çoban“ çıkışı tartışma yarattı Ticaret Bakanlığı’ndan açıklama var Ömer Bolat'ın "Afgan çoban" çıkışı tartışma yarattı! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama var
13:28 Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL’ye yükseltilecek Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL'ye yükseltilecek
13:01 Rusya, Ukrayna’nın birçok şehrini füzelerle vurdu En az 31 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! En az 31 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
15:51 SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı Başkandan açıklama gecikmedi SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı! Başkandan açıklama gecikmedi
15:44 Hasan Can Kaya’nın eski sevgilisi Sultan San evlendi Hasan Can Kaya'nın eski sevgilisi Sultan San evlendi
15:32 Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol
15:10 Mourinho’dan Erdoğan’ı üzecek sözler Mourinho'dan Erdoğan'ı üzecek sözler
14:55 Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi
14:30 ATM’lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak
14:21 Konsere çıkmadığı için Belediye Başkanı tarafından hedef gösterilen Merve Özbey cephesinden açıklama Konsere çıkmadığı için Belediye Başkanı tarafından hedef gösterilen Merve Özbey cephesinden açıklama
13:18 Suriyeli vatandaşlardan milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı Suriyeli vatandaşlardan milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı
13:01 Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 16:35:44. #1.13#
SON DAKİKA: AFAD Başkanı Memiş: 'Sıkı tedbirlerle teyakkuz halindeyiz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement