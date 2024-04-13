AFAD Başkanı Okay Memiş: Mahsur kalanların kurtarma çalışmaları sarp arazide gerçekleştiriliyor

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AFAD Başkanı Okay Memiş Antalya'daki teleferik kazasının ardından devam eden mahsur kalanları kurtarma çalışmalarının çok sarp bir arazide gerçekleştirildiğini belirterek, "Asılı kalan 11 kabinde mahsur kalan 74 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Şu anda 13 kabinde tahliye işlemlerini titizlikle yürütüyoruz" açıklamasını yaptı.

AFAD Başkanı Okay Memiş, Antalya'daki teleferik kazasının ardından, teleferik kabinlerinde bulunan yurttaşların durumuna ilişkin kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede gazetecilere açıklama yaptı. Asılı kalan 11 kabinde mahsur kalan 74 yurttaşın kurtarıldığını bildiren Memiş, 13 kabinde tahliye işlemlerininin sürdüğünü bildirdi.

"TAHLİYE İŞLEMLERİ 3 HELİKOPTERLE YAPILIYOR"

Okay Memiş, şunları kaydetti:

"Çok sarp bir arazide çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Asılı kalan 11 kabinde mahsur kalan 74 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Şu anda 13 kabinde tahliye işlemlerini titizlikle yürütüyoruz. Devletimizin tüm imkanları bu asılı kalan vatandaşlarımızın kurtarılması için seferber edilmiştir ancak her helikopter de müdahale için elverişli değil. Bazı güçlü helikopterler orada kabinlerde yer yer riskli durumlara da yol açtığı için şimdilik sadece Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı 3 helikopterle tahliye işlemlerini yürütüyoruz."

Öte yandan, Antalya Büyükşehir Belediyesinin X hesabından da kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgiler ve görseller paylaşıldı.