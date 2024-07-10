AFAD Başkanı Okay Memiş, selde kaybolan gencin ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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AFAD Başkanı Okay Memiş, selde kaybolan gencin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

AFAD Başkanı Okay Memiş, Erzurum'un Karayazı ilçesinde dün şiddetli yağış nedeniyle debisi yükselen dereden geçmeye çalışırken kaybolan ve bugün cenazesine ulaşılan gencin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Memiş, acılı aileye başsağlığı diledi.

10.07.2024 16:25
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Erzurum'un Karayazı ilçesinde dün şiddetli yağış nedeniyle debisi yükselen dereden geçmeye çalışırken kaybolan ve bugün cenazesine ulaşılan gencin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Okay Memiş, sel nedeniyle ev, ahır, tarım arazisi ile araçların zarar gördüğü ve 4 kişinin yaralandığı Erzurum'un Tekman ilçesinin Dalsöğüt Mahallesi ve Hamzalar Mahallesi'ndeki incelemelerinin ardından Karayazı ilçesine geçti.

Sukonak Mahallesi'nde dün dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapılarak kaybolan ve bugün cenazesi bulunan 23 yaşındaki Yakup Eren'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Memiş, acılı aileye başsağlığı diledi.

Ziyarette Memiş'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Karayazı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AFAD Başkanı Okay Memiş, selde kaybolan gencin ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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