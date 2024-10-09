AFAD Başkanı: Türkiye Afet Yönetiminde Dünyanın En İyisi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Türkiye'nin afetlere müdahale ve afet sonrası iyileştirmede dünyanın en iyilerinden olduğunu söyledi.

Memiş, İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde düzenlenen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde verdiği "Türkiye'de Afet Yönetimi ve 6 Şubat Depremleri" konulu ilk derste, 11 ili etkileyen depremlerin ardından yaşadıkları deneyimleri anlattı.

AFAD'ın 2020 yılında Kahramanmaraş'ta 7,2 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yaptığını belirten Memiş, "İki şey öngörülememiş: Bir, deprem çok daha büyük olmuş. İki, ikiz deprem niteliğinde bir deprem olmuş. Ayrıca etki ettiği alan çok büyük. Deprem başta Suriye olmak üzere, Mısır, Lübnan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Irak'ta dahi yoğun şekilde hissedildi." diye konuştu.

Memiş, 6 Şubat'ta meydana gelen yıkım neticesinde 11 bin 488 AFAD personelinin, 90 ülkeden 35 bin 250 arama kurtarma görevlisinin bölgede çalışma yürüttüğünü söyledi.

Deprem sonrası ayrıca 650 bin kamu personelinin görev yaptığını aktaran Memiş, bölgenin yeniden imarıyla ilgili rakamları da paylaştı.

Bunun "dünyanın en büyük afet sonrası iyileştirme operasyonu" olduğunu dile getiren Memiş, şunları kaydetti:

"Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz Türk milleti başarmıştır. Eksiklerimiz vardır ama bu operasyon bu kadar kısa sürede yapılan en büyük operasyondur. Bunu, dünyadaki diğer afetleri inceleyerek söyledik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz Türk milleti olarak afetlere müdahale ve afet sonrası iyileştirmede dünyanın en iyi memleketlerinden biriyiz. Ancak risk azaltmada daha epeyce mesafe almamız gerektiğinin de bilincinde ve farkındayız. Deprem afeti açısından risk azaltma, kentsel dönüşüm demektir. Çanakkale'de risk varsa, Çanakkale'deki riskli binaların tespit edilip yerel yönetimlerimiz marifetiyle, vatandaşlarımız marifetiyle mutlaka dönüşümünü gerçekleştirmemiz lazım. Bunu yapamazsak şayet yıkımlarla karşı karşıya kalacağız. Bu bizim için çok önemli."

İş adamı Davut Doğan "fahri doktora" ünvanıyla onurlandırıldı

Çanakkale Valisi Ömer Toraman da ÇOMÜ'nün kentin güzide kuruluşlarından olduğunu, yükseköğretim faaliyetlerini yürütürken diğer yandan çok nitelikli akademisyenleri eliyle bilime önemli katkılar sağladığını, bölgesel kalkınmaya, ilin kalkınmasına ciddi manada destek verdiğini belirtti.

İlin yüksek potansiyelinin tarım, sanayi, kültür ve turizm alanlarında çok yukarıda olduğunu vurgulayan Toraman, bunların tamamında üniversite ile kamu kurum ve kuruluşlarının, sektörün çok yoğun işbirliği ve uyumlu çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ise Gazze'deki insani krize dikkati çekerek, uluslararası akademisyenler ve öğrencilere yönelik baskılara karşı üniversitelerin destek sunması gerektiğini ifade etti.

Rektör Erenoğlu, konuşmasının ardından Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan'a Üniversite Senatosu adına "işletme" alanında Fahri Doktora Beratı'nı takdim etti, cübbesini giydirip rozetini taktı.

Davut Doğan, çok farklı bir heyecan yaşadığını dile getirerek, kendisini "fahri doktora" ünvanı ile onurlandıran Erenoğlu ve senato üyelerine teşekkürlerini iletti.

Her şeyin bir hayalle başladığını ve girişimcinin hayalini gerçeğe dönüştüren kişi olduğunu anlatan Doğan, ailesinin girişimcilik hikayesine ilişkin bilgiler aktardı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) dereceye giren ekiplere ödülleri, Vali Toraman ve Rektör Erenoğlu tarafından verildi.

Stanford Üniversitesi ve Elsevier işbirliğiyle geçen yıl yayınlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"nde yer alan akademisyenler ödüllerini AFAD Başkanı Okay Memiş'ten, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 10 bine giren öğrenciler ise ödüllerini Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'den aldı.