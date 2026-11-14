AFAD dağcı ekibi Burdur Çeltikçi\'de kuyuya düşen yavru kediyi kurtardı

AFAD dağcı ekibi Burdur Çeltikçi'de kuyuya düşen yavru kediyi kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyünde kullanılmayan bir su kuyusuna düşen yavru kedi için AFAD dağcı ekibi bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 20 metrelik kuyuya giren ekip üyesi, 20 dakikalık çalışmayla yavru kediyi çıkararak sahibine teslim etti.
BURDUR'da kullanılmayan su kuyusuna düşen yavru kedi, AFAD ekibi tarafından operasyonla kurtarıldı.
Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyünde yavru kedinin kullanılmayan su kuyusuna düştüğü ihbarı üzerine bölgeye AFAD'ın dağcı ekibi sevk edildi. Yaklaşık 20 metrelik kullanılmayan su kuyusuna giren ekip üyesi 20 dakikalık operasyon sonunda yavru kediyi çıkararak sahibine teslim etti.
Kaynak: DHA
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