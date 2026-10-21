AFAD dalgıçlarının toplu görevi bıraktığı iddiası DMM tarafından yalanlandı - Son Dakika
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AFAD dalgıçlarının toplu görevi bıraktığı iddiası DMM tarafından yalanlandı

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AFAD dalgıçlarının toplu görevi bıraktığı iddiası DMM tarafından yalanlandı
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DMM, AFAD dalgıçlarının toplu olarak görevi bıraktığı ve sualtı arama-kurtarma kapasitesinin yetersiz olduğu iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Açıklamada AFAD suda arama-kurtarma ekiplerinin 81 ilde 7 gün 24 saat görev yaptığı ve görevi bırakan personel bulunmadığı belirtildi.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'AFAD dalgıçlarının toplu olarak görevi bıraktığı ve sualtı arama-kurtarma kapasitesinin yetersiz olduğu' yönündeki iddialar asılsızdır" denildi.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'AFAD dalgıçlarının toplu olarak görevi bıraktığı ve sualtı arama-kurtarma kapasitesinin yetersiz olduğu' yönündeki iddialar asılsızdır. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) suda arama-kurtarma ekipleri, 81 ilimizde 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız görev yapmaktadır. Ekipler personel sayısı, teknik donanım ve yetkinlik bakımından olaylara müdahale edebilecek kapasitededir. Görevi veya dalış faaliyetini bırakan halihazırda hiçbir personel bulunmamaktadır. İhtiyaç halinde yapılan bölgeler arası görevlendirmeler de bir yetersizlik değil, bütüncül afet yönetiminin olağan bir gereğidir. Türkiye genelindeki AFAD ekiplerine ek olarak; Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, Jandarma Genel Komutanlığı'nın ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da dalış ekipleri bulunmakta ve tüm birimler tam koordinasyon içinde sahaya sevk edilmektedir. Afet ve acil durumlarda canı pahasına görev yapan kurumlarımızı ve kahraman personelimizi hedef alan bu tür asılsız paylaşımlara ve algı operasyonlarına itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA
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