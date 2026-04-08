AFAD'dan Afet Sağlık Ekibi Çalıştayı

08.04.2026 04:51
AFAD, Acil Sağlık Hizmetleri ile birlikte afet sağlık akreditasyon kılavuzu çalıştayı düzenledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan başkanlığında "Afet Sağlık Ekibi Ulusal Akreditasyon Kılavuzu Çalıştayı" gerçekleştirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, AFAD Başkanı Pehlivan başkanlığında, başkanlığın ilgili birim amirleri ve sağlık alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluş temsilcilerinin katılımıyla "Afet Sağlık Ekibi Ulusal Akreditasyon Kılavuzu Çalıştayı" düzenlendi.

Pehlivan'ın açılış ve değerlendirme konuşmaları ile başlayan çalıştayda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ana çözüm ortağı olan Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, AFAD Başkanlığı ile koordinasyon içerisinde hazırlanan "Afet Sağlık Ekibi Ulusal Akreditasyon Kılavuzu" ile ilgili nihai görüş, katkı ve öneriler değerlendirildi.

Çalıştayda, AFAD akreditasyon sistemi ile, TAMP'a göre sunulacak hizmet alanlarında faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile çalışma grupları arasında koordinasyonun sağlanması, sunulacak hizmet standartlarının belirlenmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve kalite sürekliliğinin sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

AFAD Akreditasyon Sistemi ile şimdiye kadar, kentsel arama kurtarma, beslenme, ayni bağış ve depo yönetimi ile dağıtımı, psikososyal destek, afet ve acil durum eğitimleri, afetlerde acil barınma, arazide arama kurtarma, selde ve akarsuda arama kurtarma akreditasyon alanlarında kamu kurum ve kuruluşlar, STK'lar ve özel kuruluşlardan 531 ekip ve 17 bin 685 üye akredite edildi.

AFAD Gönüllülük Sistemi ile 1 milyon 644 bin 211 vatandaşın AFAD gönüllüsü olduğu, 368 bin 401 gönüllünün çevrim içi eğitimini tamamladığı, 285 bin 370 temel AFAD gönüllüsünden 83 bin 31 gönüllünün ise yüz yüze eğitimlerini alarak destek AFAD gönüllüsü olmaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AFAD Başkanı Pehlivan, AFAD'ın bir koordinasyon kuruluşu olduğunu, başkanlığın kurulduğu 2009 yılından bugüne kadar bütünleşik afet yönetimi anlayışı doğrultusunda afet ve afetlere yönelik çalışmalar yürüttüğünü hatırlattı.

Risk azaltma, müdahale ve iyileştirme çalışmalarının bir bütünlük içerisinde ve plan dahilinde yürütüldüğünü ifade eden Pehlivan, Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) ile risk azaltma, TAMP ile müdahale ve Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) ile iyileştirme çalışmalarının planlı, koordineli, sistemli ve bütünleşik bir yaklaşımla ele alındığını belirtti.

Pehlivan, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada afetlerin sayısının, çeşidinin, sıklık, şiddet ve etki derecesinin arttığını, bunun da afet ve afetlerle mücadelede uluslararası bir anlayış ve uygulama birliği gerektirdiğini kaydetti.

Türkiye'nin bölgesel düzeyde kurulmuş olan işbirliği teşkilatlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında kurulmuş olan ilgili kuruluşa üye olduğunu vurgulayan Pehlivan, afetlerle mücadele konusunda hazırlık çalışmalarının, planların ve uygulamaya dönük detayların yakından takip edildiğini ve bunların devletin bütün kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşıldığını ifade etti.

Pehlivan, AFAD Akreditasyon Sistemi ile günümüzün afet yönetiminde modern, profesyonel ve dünya standartlarında kurumsal bir yapıya kavuşturulduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 05:43:29.
