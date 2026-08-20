AFAD İHA Destekli Yarışma Sona Erdi - Son Dakika
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AFAD İHA Destekli Yarışma Sona Erdi

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Samsun'da düzenlenen İHA destekli arama-kurtarma yarışmasında Samsun ekibi birinci oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Samsun'da düzenlenen insansız hava aracı (İHA) destekli arama-kurtarma yarışması sona erdi.

Türkiye'nin 81 ilinden gelen arama-kurtarma personelinden oluşan 246 yarışmacının yanı sıra AFAD Başkanlığı ve AFAD il müdürlüklerinden yaklaşık 400 personelin katıldığı yarışma 19 Mayıs ilçesinde tamamlandı.

Yarışmayı Samsun ekibi birinci, Kırıkkale ekibi ikinci, Çankırı ekibi ise üçüncü tamamladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine katılan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Samsun AFAD İl Müdürü Ahmet Matur, yarışmacılara ödüllerini dağıttı.

Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, AFAD'ın hem yurt içinde hem yurt dışında afet yönetimiyle ilgili bütün aşamalarıyla çok hayati çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadıklarını hatırlatan Pehlivan, "6 Şubat sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde dünyanın en kapsamlı, en büyük, en hızlı iyileştirme operasyonu gerçekleştirildi, gerçekleştiriliyor. 3 yıl içinde 455 bin konut, kurası çekilerek geçtiğimiz yılın 27 Aralık tarihinde vatandaşlarımıza anahtarları teslim edecek aşamaya getirildi. Bu kadar büyük bir felaket, asrın felaketi karşısında asrın dayanışmasının ortaya konulduğunu da görüyoruz. Elbette ki hem milletimizle hem devletimizle hem de bu süreçte çalışan, çaba sarf eden bütün kurumlarımızla, kuruluşlarımızla, ekiplerimizle gurur duyuyoruz. Bu yolda ilerlerken her geçen gün aşama kat ediyoruz. Arama kurtarma personel sayımız her geçen gün arttı, artıyor." dedi.

Pehlivan, 175 bin arama kurtarma personeline ulaştıklarını dile getirerek, "Bunların hepsi eğitimli, akredite edilmiş, 5 bine yakını AFAD'ın kendi kadrolu personeli olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinden, sivil toplum örgütlerinden, emniyetten, jandarmadan, Milli Eğitimden, sağlıktan, ulaştırmadan bütün bakanlıklardan ekipler. Tabii bu ekiplerimizin bir yandan da donatımını da çok önemsiyoruz. Hem araç hem gereç hem teknolojik imkanlar, çağın gerektirdiği dijital imkanlar. Bugün işte tam da bu noktada sahip olduğumuz teknolojik imkanları test etme imkanı buluyoruz. Dolayısıyla biz bu yenilikleri hem teknolojiyi hem yapay zekayı, dijital imkanları bünyemize dahil ederken muhakkak ki bunu alana yansıtıyoruz. Yansıttığımız ölçüde de arkadaşlarımızın tecrübe kazandığını görüyoruz. Tatbikatlarda bunu ölçerken asıl olay vuku bulduğunda sahada hem personelimizin özverisine tanıklık ediyoruz hem de bu teknolojik ürünlerin katkısını sahada da müşahede ediyoruz." diye konuştu.

Samsun Valisi Tavlı ise Türkiye'nin jeolojik ve coğrafi yapısı itibarıyla afet risklerinin yüksek olduğu bir kuşakta yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Aynı şekilde Karadeniz Bölgesi olarak da sel ve heyelan başta olmak üzere afet risklerinin yoğun yaşandığı bir coğrafyadayız. Bu gerçeklikten hareketle, afetlere karşı hazırlık ve müdahale kapasitemizi sürekli geliştirmeyi, AFAD öncülüğünde tüm kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini en üst düzeyde korumayı en asli görevimiz olarak görüyoruz.

'Afetlere dirençli toplum' vizyonu ve bütünleşik afet yönetimi anlayışı doğrultusunda teknolojinin sunduğu imkanları da afet yönetiminin her aşamasında etkin biçimde kullanıyoruz. Çünkü yaşanan her afet ve zorlu arazi koşulu, bizlere arama-kurtarma faaliyetlerinde zamanın ve teknolojinin ne kadar hayati bir role sahip olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Afet anında ve zorlu doğa şartlarında kaybedilecek tek bir saniyenin dahi telafisi yokken, insansız hava araçlarının sunduğu yüksek görüş, hızlı intikal ve hassas tarama kabiliyeti, sahada hayat kurtaran en büyük gücümüz haline gelmiştir."

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Teknoloji, Güvenlik, Samsun, Güncel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD İHA Destekli Yarışma Sona Erdi - Son Dakika

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