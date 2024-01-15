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AFAD, Kahramanmaraş depremi afetzedelerine 77 milyar lira yardım ulaştırdı - Son Dakika
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AFAD, Kahramanmaraş depremi afetzedelerine 77 milyar lira yardım ulaştırdı

AFAD, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toplanan paradan 77 milyar 683 milyon 784 bin liranın barınma ve nakdi yardım desteği olarak afetzedelere ulaştırıldığını duyurdu. 15 Ocak 2024 itibarıyla toplanan 127 milyar 571 milyon 401 bin 307 liradan, 77 milyar 683 milyon 784 bin 370 lira afetzedelere yardım olarak kullanıldı.

AFAD, Kahramanmaraş depremi afetzedelerine 77 milyar lira yardım ulaştırdı
15.01.2024 - 17:47,  Güncelleme: 17:50
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toplanan paradan 77 milyar 683 milyon 784 bin liranın barınma ve nakdi yardım desteği olarak afetzedelere ulaştırıldığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "asrın felaketinden etkilenenlerin yanında olmaya devam edildiği" belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"15 Ocak 2024 itibarıyla bağış hesabımızda toplanan 127 milyar 571 milyon 401 bin 307 liradan, 77 milyar 683 milyon 784 bin 370 lirayı barınma ve nakdi yardım desteği olarak afetzede vatandaşlarımıza ulaştırdık. Milletimizden aldığımız güçle durmadan yorulmadan... Türkiye, tek yürek."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AFAD, Kahramanmaraş depremi afetzedelerine 77 milyar lira yardım ulaştırdı - Son Dakika
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