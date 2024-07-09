AFAD, Malatya'daki Yangında Zarar Gören Esnaflara Yardım Edecek

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AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, dün hırdavatçılar için yapılan prefabrik iş yerlerinde çıkan yangında oluşan zararın bir kısmını AFAD'ın ödeyeceğini bildirdi.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Tüfenkci, dün gece Malatya Yeni Sanayi Sitesi'nde bir nalbur dükkanında başlayıp çevredeki 25 konteyner ve prefabrik yapıyı kullanılamaz hale getiren yangınla ilgili açıklama yaptı.

Tüfenkci konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"8 Temmuz gecesi Malatya Yeni Sanayi Sitesi'nde bir nalbur dükkanında başlayıp çevredeki 25 konteyner ve prefabrik yapıyı kullanılamaz hale getiren yangından dolayı maddi olarak zarar gören esnaflarımızın zararlarının bir kısmının AFAD tarafından karşılanması noktasındaki girişimlerimiz sonuç verdi. Buna göre Malatya Valiliğimizin oluşturacağı komisyon, başvuruları alıp tespitleri yapacak. Tekrardan yangından dolayı maddi olarak zarar gören hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimiz iletiyorum. Malatyalı esnafımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bugün de yanlarındayız."