AFAD Otluca'da MEB AKUB ekibine 21 gönüllüyle barınma eğitimi verildi

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB), afetlerde acil barınma kapasitesini geliştirmek amacıyla düzenlenen akreditasyon eğitimine katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, AFAD İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Afetlerde Acil Barınma Hafif Düzey Akreditasyon Eğitimi" AFAD Otluca Eğitim Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Ekip lideri Gökhan Erdem'in öncülüğünde 21 gönüllü personelin katıldığı eğitimde, olası afet ve acil durumlarda geçici barınma alanlarının kurulması, düzenlenmesi ve yönetilmesine yönelik bilgiler verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, AFAD Otluca Eğitim Yerleşkesi'ni ziyaret ederek devam eden eğitim hakkında bilgi aldı.

Eğitime katılan personelle bir araya gelen Yılmaz, afetlere hazırlığın yalnızca müdahale süreciyle sınırlı olmadığını belirtti, planlama, eğitim ve koordinasyon çalışmalarının önemine dikkati çekti.

Eğitimli ve donanımlı ekiplerin afet anında vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı ve etkili şekilde karşılık verilmesinde önemli görevler üstlendiğini ifade eden Yılmaz, çalışmalarda emeği geçen personele teşekkür etti.