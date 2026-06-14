AFAD Personeli Özkan İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AFAD Personeli Özkan İçin Tören Düzenlendi

AFAD Personeli Özkan İçin Tören Düzenlendi
14.06.2026 02:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fırtına Deresi'nde bot kazasında hayatını kaybeden AFAD personeli Ömer Faruk Özkan için tören yapıldı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Deresi'nde botun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli Ömer Faruk Özkan için tören düzenlendi.

Vali İhsan Selim Baydaş, AFAD İl Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Özkan'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Baydaş, ekiplerin arama kurtarma faaliyetlerinde görevlerini "canı pahasına" yerine getirdiklerini belirterek, "İşte onun ne anlama geldiğinin bir örneği buradadır. Çamlıhemşin'de arama kurtarma faaliyeti sırasında arkadaşlarımız her zamanki gibi canları pahasına o faaliyeti icra ederken bugün Ömer Faruk kardeşimizi maalesef kaybettik. Cenab-ı Allah'a, ebediyete uğurluyoruz." dedi.

AFAD personelinin ülkenin dört bir yanında yaşanan elim olaylarda göreve ilk koşanlar arasında yer aldığını vurgulayan Baydaş, "İlimizde de çeşitli afetler meydana geldiğinde hemen çağrı beklemeksizin görev alıp, heyecanla millete, memlekete hizmet etme ve bir yaraya merhem olma, bir cana can olma saikiyle ilk koşanlardır." diye konuştu.

Baydaş, yaşanan elim kazada dört kişinin yaralandığını, bir kişinin de yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, "Sağlık durumları elhamdülillah iyi ama Ömer Faruk evladımızı, kardeşimizi uğurluyoruz. Başımız sağ olsun. Rabbim böyle acıları tekrar göstermesin. Ailesine, annesine, babasına, eşine sabırlar versin." ifadelerini kullandı.

Bu tür acıların bir daha yaşanmamasını temenni eden Baydaş, "Bu uğurlamayla inşallah Bolu'ya, memleketine uğurlayacağız ve orada memleketinde Cenab-ı Allah'a emaneti tevdi edeceğiz." dedi.

İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın yaptığı duanın ardından Özkan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşlarının omuzlarında cenaze nakil aracına bindirilerek kara yoluyla memleketi Bolu'ya gönderildi.

Törene Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, AFAD personeli ve kurum müdürleri katıldı.

Olay

İlçede kaybolan Volkan Civelekoğlu'na yönelik arama çalışmaları sırasında AFAD personelinin bulunduğu botun kayaya çarparak devrilmesi sonucu Özkan, hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çamlıhemşin, Faruk Özkan, 3. Sayfa, Fırtına, Güncel, Yaşam, Tören, Rize, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD Personeli Özkan İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya’da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında Polonya'da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında
Ege Üniversitesi’ndeki yolsuzluk operasyonunda, eski başhekim ve dekan tutuklandı Ege Üniversitesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda, eski başhekim ve dekan tutuklandı
Dzekolu Bosna Hersek’in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı Dzekolu Bosna Hersek'in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı
Güllü soruşturmasının Başsavcısına kritik görev Güllü soruşturmasının Başsavcısına kritik görev
Gaziantep’te 4.6 büyüklüğünde deprem Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı

01:13
Uzman çavuş, KADES ihbarına gelen polisi şehit edip eşini yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu
Uzman çavuş, KADES ihbarına gelen polisi şehit edip eşini yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu
00:11
Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı Yok böyle bir son
Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı! Yok böyle bir son
23:22
Savaşı bitirecek anlaşma İran’ı karıştırdı: Muhafazakar vekiller ayaklandı, halk sokaklara döküldü
Savaşı bitirecek anlaşma İran'ı karıştırdı: Muhafazakar vekiller ayaklandı, halk sokaklara döküldü
23:21
Alarmları kurun İşte Dünya Kupası’ndaki muhtemel 11’imiz
Alarmları kurun! İşte Dünya Kupası'ndaki muhtemel 11'imiz
21:40
Trump’ın “Yarın imzalıyoruz“ dediği tarihi anlaşmanın altından bambaşka bir neden çıktı
Trump’ın "Yarın imzalıyoruz" dediği tarihi anlaşmanın altından bambaşka bir neden çıktı
20:59
Suriye Lübnan’a müdahalede mi bulunacak Şara’dan iddialara net yanıt
Suriye Lübnan'a müdahalede mi bulunacak? Şara'dan iddialara net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 03:07:07. #7.12#
SON DAKİKA: AFAD Personeli Özkan İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.