AFAD, Sultangazi Kent Ormanı'nda 8 gündür kayıp Mustafa Dinler'i dronla arıyor - Son Dakika
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AFAD, Sultangazi Kent Ormanı'nda 8 gündür kayıp Mustafa Dinler'i dronla arıyor

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AFAD, Sultangazi Kent Ormanı\'nda 8 gündür kayıp Mustafa Dinler\'i dronla arıyor
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Sultangazi'de 13 Eylül'de evinden çıkan 49 yaşındaki Mustafa Dinler'den 8 gündür haber alınamıyor; Kent Ormanı'ndaki arama çalışmaları sürüyor. 120 bin metrekarelik alanda polis, AFAD ve belediye ekiplerince yürütülen çalışmalara AFAD ekipleri dronla havadan destek veriyor.

SULTANGAZİ'de 8 gündür kendisinden haber alınamayan 49 yaşındaki Mustafa Dinler'i bulmak için Sultangazi Kent Ormanı'nda başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Sultangazi'de 13 Eylül Pazar günü evinden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen 49 yaşındaki Mustafa Dinler'in yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, AFAD ekipleri ve Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, Dinler'in en son görüldüğü Sultangazi Kent Ormanı'nda arama çalışması başlattı. 8'inci günde de ekiplerin ormanlık alandaki arama çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 120 bin metrekarelik alanda sürdürülen çalışmalara AFAD ekipleri dron ile havadan destek veriyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: AFAD, Sultangazi Kent Ormanı'nda 8 gündür kayıp Mustafa Dinler'i dronla arıyor - Son Dakika
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