AFAD üyesi Sözbilir, İstanbul seli için dirençlilik enstitüsü kurulmasını önerdi - Son Dakika
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AFAD üyesi Sözbilir, İstanbul seli için dirençlilik enstitüsü kurulmasını önerdi

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AFAD üyesi Sözbilir, İstanbul ve çevre illerdeki selin afet yönetimi mühendisliği eksikliğini ortaya çıkardığını belirtti. Ülke genelinde yetkin mühendislere acilen ihtiyaç olduğunu, tek yolun lisansüstü düzeyde Afet ve Kentsel Dirençlilik Enstitüleri kurulması olduğunu söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İstanbul ve çevre illerde meydana gelen sel afetine ilişkin, "Ülke genelinde afet yönetim mühendisliğinde yetkin insanlara acilen ihtiyacımız var. Bunun tek yolu lisansüstü düzeyde yetkin afet yönetim mühendislerini yetiştirecek Afet ve Kentsel Dirençlilik Enstitülerinin kurulmasıdır." ifadelerini kullandı.

Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, son 2 gündür İstanbul ve çevre illerde meydana gelen sel felaketinin Türkiye'deki önemli bir eksikliği afet yönetimi mühendisliğini gün yüzüne çıkardığını belirtti.

Afetin sosyal anlamda yönetilebildiğini, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri de ortaya konulduğunu aktaran Sözbilir, şunları kaydetti:

"Yaralarımızı sarmayı beceriyoruz. Fakat afet tehlikesini doğru tanımlayan, risk azaltma çalışmalarında yapılması gerekenleri mühendislik projeleri bağlamında hazırlayıp, doğru uygulanmasını sağlayan yeterli düzeyde yetkin mühendislere sahip değiliz. Bilimsel anlamda yeterli düzeyde bilgi birikimine sahip olsaydık, bu sel felaketi öngörülebilir ve buna göre de alınması gereken önlemleri bilip uygulayarak, sel felaketini can kaybı olmadan ve çok daha düşük bir maliyetle atlatabilirdik. Bu durum tüm afet türleri için geçerli.

Bunun için ülke genelinde afet yönetim mühendisliğinde yetkin insanlara acilen ihtiyacımız var. Bunun tek yolu lisansüstü düzeyde yetkin afet yönetim mühendislerini yetiştirecek Afet ve Kentsel Dirençlilik Enstitülerinin kurulmasıdır. Bu enstitülerde yetiştirilecek olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte ikinci 5 yıllık İl Afet ve Risk Azaltma eylemlerinde doğrudan çalışarak Türkiye'nin afetlere dirençli bir yaşam alanına dönüşmesini sağlayabilir."

Sözbilir, bu enstitülerin Türkiye'de afet konularında içinde tüm disiplinleri barındıran üniversitelerde hızla kurulması gerektiğini, riskleri azaltacak projelerin hızlıca hayata geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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