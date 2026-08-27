AFAD ve JAK'tan Boğulma Tatbikatı - Son Dakika
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AFAD ve JAK'tan Boğulma Tatbikatı

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Erzincan'da AFAD ve JAK timi, boğulma vakalarına karşı tatbikat düzenledi.

AFAD ile JAK timinden boğulma vakalarına karşı tatbikat

ERZİNCAN Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü arama kurtarma personeli ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi Karasu Nehri ile Göyne Baraj Gölü'nde su üstü arama ve kurtarma tatbikatı düzenledi.

Yaz sıcaklarının etkili olduğu Erzincan'da, boğulma vakalarına müdahale eden AFAD arama kurtarma personeli ile İl Jandarma Komutanlığı JAK timine yönelik Karasu Nehri ve Göyne Baraj Gölü'nde eğitim düzenlendi. Ekipler, eğitimin ardından Karasu Nehri ile baraj gölündeki vakalara müdahale tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta uygulama eğitim de hayata geçirildi, eğitim alan personelin kabiliyeti test edildi.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Erzincan, Güvenlik, Güncel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD ve JAK'tan Boğulma Tatbikatı - Son Dakika

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