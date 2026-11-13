AFAD ve jandarma, Diyarbakır Çüngüş'te kayıp 62 yaşındaki kadını arıyor

AFAD ve jandarma, Diyarbakır Çüngüş'te kayıp 62 yaşındaki kadını arıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde evinden dün akşam ayrılan 62 yaşındaki kadın geri dönmeyince yakınları polise kayıp başvurusu yaptı. Başvuru üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve polis ekipleri kadının bulunması için arama çalışması başlattı.
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 62 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.
İlçe merkezinde oturan Kıymet Altunbaş (62), dün akşam 19.00 sıralarında ayrıldığı evine dönmeyince yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.
Bunun üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve polis ekiplerince Altunbaş'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Ekiplerin arama çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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