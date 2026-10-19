AFAD ve jandarma ekipleri Şırnak Beytüşşebap'ta işitme engelli kişiyi mağarada buldu - Son Dakika
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AFAD ve jandarma ekipleri Şırnak Beytüşşebap'ta işitme engelli kişiyi mağarada buldu

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Beytüşşebap ilçesine bağlı Mezra köyünde kaybolan işitme engelli kişi, AFAD, İl Özel İdaresi ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla köye yaklaşık 4 kilometre mesafedeki bir mağarada bulundu. Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaybolan işitme engelli kişi ekipler tarafından bulundu.

Mezra köyünde yaşayan Servet Yaşar'dan (20) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Köyün kırsalında çalışma yapan ekipler, Yaşar'ı köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki bir mağarada buldu.

İlk müdahalenin ardından Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.???

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AFAD ve jandarma ekipleri Şırnak Beytüşşebap'ta işitme engelli kişiyi mağarada buldu - Son Dakika
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