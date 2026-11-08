AFAD ve jandarma, Mersin Mut'ta 3 gündür 70 yaşındaki Alzheimer hastasını arıyor - Son Dakika
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AFAD ve jandarma, Mersin Mut'ta 3 gündür 70 yaşındaki Alzheimer hastasını arıyor

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AFAD ve jandarma, Mersin Mut\'ta 3 gündür 70 yaşındaki Alzheimer hastasını arıyor
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Mersin'in Mut ilçesine bağlı Kurtsuyu Mahallesi'nde 3 gün önce gece saatlerinde kızının evinden çıkan 70 yaşındaki Alzheimer hastasından haber alınamıyor. Yakınlarının jandarmaya bildirmesiyle başlatılan arama çalışmalarına AFAD, jandarma ve bölge halkı katılıyor.

MERSİN'in Mut ilçesinde 3 gün önce kızının evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen Alzheimer hastası Cennet Değirmen (70), kayıp olarak aranıyor.

İlçeye bağlı Kurtsuyu Mahallesi'nde, 3 gün önce gece saatlerinde kızının evinden çıktığı öğrenilen Alzheimer hastası Cennet Değirmen'den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine hareket geçen ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Aramaya AFAD ve jandarma ekipleri ile bölge halkı da katıldı. Değirmen'i arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA
JandarmaSağlıkGüncelMersinAFADMutSon Dakika

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SON DAKİKA: AFAD ve jandarma, Mersin Mut'ta 3 gündür 70 yaşındaki Alzheimer hastasını arıyor - Son Dakika
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