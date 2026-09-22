AFAD ve jandarma Tunceli Pülümür'de 83 yaşındaki Alzheimer hastasını vadide buldu - Son Dakika
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AFAD ve jandarma Tunceli Pülümür'de 83 yaşındaki Alzheimer hastasını vadide buldu

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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dün sabah evinden ayrılan 83 yaşındaki Alzheimer hastası, AFAD ve jandarma ekiplerinin araması sonucu köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir vadide bulundu. Bulunduğu yerden alınan hasta, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kayıp olarak aranan 83 yaşındaki Alzheimer hastası, ekiplerin çalışmasıyla bulundu.

Doğanpınar köyündeki evinden dün sabah saatlerinde ayrılan H.D'ye ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine köye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, H.D'yi bulabilmek için arama çalışması başlattı.

Araziyi kontrol eden ekipler, H.D'nin köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir vadide olduğunu tespit etti.

Ekiplerce bulunduğu yerden alınan H.D, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA
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