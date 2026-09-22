AFAD ve jandarma Tunceli Pülümür'de 83 yaşındaki Alzheimer hastasını vadide buldu

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kayıp olarak aranan 83 yaşındaki Alzheimer hastası, ekiplerin çalışmasıyla bulundu.

Doğanpınar köyündeki evinden dün sabah saatlerinde ayrılan H.D'ye ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine köye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, H.D'yi bulabilmek için arama çalışması başlattı.

Araziyi kontrol eden ekipler, H.D'nin köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir vadide olduğunu tespit etti.

Ekiplerce bulunduğu yerden alınan H.D, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.