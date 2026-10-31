AFAD verilerine göre Osmaniye Sumbas'ta 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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AFAD verilerine göre Osmaniye Sumbas'ta 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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AFAD verilerine göre Osmaniye Sumbas\'ta 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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AFAD verilerine göre Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 12.52'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,99 kilometre derinliğindeki sarsıntı herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre saat 12.52'de merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 6,99 kilometre derinliğinde olan sarsıntı, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Kaynak: DHA
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